Kahvaltı sofralarına enfes Balkan esintisi: Zelnik tarifi

Börek kültürü Balkanlar’dan Anadolu’ya uzanan geniş bir mutfak mirasına sahiptir. Makedon mutfağının sevilen tariflerinden biri olan zelnik, bu mirasın en özel örneklerinden biridir. Kat kat açılan hamuru, pırasa ve peynirle hazırlanan iç harcıyla birleşerek oldukça doyurucu bir lezzet ortaya çıkarır. İşte enfes zelnik tarifi...

ZELNİK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

7 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı yağ

1 çay kaşığı sirke

1 bardak su

250 gram tereyağı

1 yumurta sarısı (üzeri için)

İç harç için:

1 adet soğan

2 adet pırasa

2 diş sarımsak

200 gr beyaz peynir

1 demet maydanoz

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

ZELNİK YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba eleyin ve ortasını havuz gibi açın.

Sirke, tuz, yağ ve suyu ekleyerek hamuru yoğurun.

Hamuru streçleyip 20 dakika dinlendirin.

Soğan, pırasa ve sarımsağı tavada soteleyin.

Ocaktan alıp peynir, maydanoz ve baharatlarla karıştırın.

Hamuru 6 parçaya ayırıp yufkalar açın.

Yufkaları yağlayarak kat kat tepsiye yerleştirin.

Ortaya iç harcı yayın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

180 derece fırında 30–35 dakika pişirin.

Afiyet olsun!