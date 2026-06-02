Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay saatlerine sağlıklı dokunuş: Yulaflı elmalı kek tarifi

Çay saatlerine sağlıklı dokunuş: Yulaflı elmalı kek tarifi

2.06.2026 12:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çay saatlerine sağlıklı dokunuş: Yulaflı elmalı kek tarifi

Şeker oranı dengeli, yulafın doyuruculuğu ve elmanın ferah aromasıyla birleşen bu kek tarifi; hem sağlıklı atıştırmalık arayanlara hem de çay saatlerine hafif bir alternatif sunuyor. İşte nefis yulaflı elmalı kek tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yulaflı elmalı kek, klasik kek tariflerine göre çok daha hafif ve besleyici bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek. Lif oranı yüksek yulaf ezmesi ve doğal tatlılık sağlayan elma sayesinde hem lezzetli hem de daha dengeli bir tatlı ortaya çıkar. Özellikle kahvaltı sonrası, ara öğünlerde ya da çay saatlerinde rahatlıkla tüketilebilecek bu kek, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte nefis yulaflı elmalı kek tarifi...

Image

 

YULAFLI ELMALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet elma

2 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/3 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı bal veya pekmez

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 su bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)

1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

YULAFLI ELMALI KEK YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Derin bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ ve balı iyice çırpın.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyip karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.

Kabartma tozu, vanilin, tarçın ve unu ekleyerek kek harcını hazırlayın.

Son olarak elma ve cevizleri ekleyip spatula ile karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #Çay Saati #sağlıklı tarifler #Yulaflı elmalı kek tarifi

İlgili Haberler

Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi
Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık dokusuyla dikkat çeken çörek otlu poğaça, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her anında tercih edilen lezzetlerden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz çörek otlu poğaça tarifi...
Doğanın sunduğu yaz tazeliği: Haziran ayı sebze ve meyve rehberi
Doğanın sunduğu yaz tazeliği: Haziran ayı sebze ve meyve rehberi Haziran ayı, doğanın en canlı ve verimli dönemlerinden biridir. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte hem meyve hem de sebze çeşitliliği artar, sofralar daha renkli ve besleyici hale gelir. İşte Haziran ayı sebze ve meyve rehberi...
Kahvaltı sofralarına enfes Balkan esintisi: Zelnik tarifi
Kahvaltı sofralarına enfes Balkan esintisi: Zelnik tarifi Pırasa ve peynirle hazırlanan Makedon zelnik, kat kat yufkası ve yumuşak iç harcıyla kahvaltı sofralarına farklı ve doyurucu bir börek alternatifi sunuyor. İşte enfes zelnik tarifi...