Çay saatlerine sağlıklı dokunuş: Yulaflı elmalı kek tarifi

Yulaflı elmalı kek, klasik kek tariflerine göre çok daha hafif ve besleyici bir alternatif arayanlar için ideal bir seçenek. Lif oranı yüksek yulaf ezmesi ve doğal tatlılık sağlayan elma sayesinde hem lezzetli hem de daha dengeli bir tatlı ortaya çıkar. Özellikle kahvaltı sonrası, ara öğünlerde ya da çay saatlerinde rahatlıkla tüketilebilecek bu kek, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor. İşte nefis yulaflı elmalı kek tarifi...

YULAFLI ELMALI KEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet elma

2 su bardağı yulaf ezmesi

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1/3 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı bal veya pekmez

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

1 paket vanilin

1 su bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)

1/2 su bardağı ceviz içi (isteğe bağlı)

YULAFLI ELMALI KEK YAPILIŞI

Elmaları soyup rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın.

Derin bir kapta yumurta, süt, sıvı yağ ve balı iyice çırpın.

Üzerine yulaf ezmesini ekleyip karıştırın ve 5 dakika dinlendirin.

Kabartma tozu, vanilin, tarçın ve unu ekleyerek kek harcını hazırlayın.

Son olarak elma ve cevizleri ekleyip spatula ile karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!