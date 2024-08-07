Bütçe dostu ekmek tatlısı tarifi

Yayınlanma: 07.08.2024 - 14:41

Güncelleme: 07.08.2024 - 14:41

Bu ekonomik ve lezzetli ekmek tatlısı tarifi ile hem bayat ekmeklerinizi değerlendirebilir hem de tatlı krizlerinizi kolayca giderebilirsiniz. Maliyeti düşük, yapımı kolay ve tadı harika olan bu tatlı, ailenizin favorisi olacak.

Malzemeler

4-5 dilim bayat ekmek

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıba sürmek için)

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 çay bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Şerbeti İçin:

1,5 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Hazırlık

Ekmekleri Hazırlayın: Bayat ekmek dilimlerini küçük parçalara bölerek bir kaba alın. Ekmeklerin üzerine 2 su bardağı sütü dökün ve ekmeklerin sütü iyice çekmesini sağlayın.

Yumurtalı Karışım: Ayrı bir kapta yumurtaları ve 1 su bardağı toz şekeri çırpın. Vanilyayı ve sıvı yağı ekleyin. Tarçın ve dövülmüş ceviz veya fındığı da ekleyerek karıştırın.

Ekmekleri Karıştırın: Sütü çeken ekmeklerin üzerine yumurtalı karışımı ekleyin ve iyice karıştırın. Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırmaya devam edin.

Kalıbı Hazırlayın: Fırın kabını tereyağı ile yağlayın. Hazırladığınız ekmekli karışımı fırın kabına dökün ve üzerini düzeltin.

Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Şerbeti Hazırlayın: Şerbet için su ve toz şekeri bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 5-10 dakika daha kaynatın. Şerbeti ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tatlıyı Şerbetleyin: Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Tatlının şerbeti iyice çekmesi için en az 1 saat bekletin.

Servis: Ekmek tatlısını dilimleyerek servis tabaklarına alın. Dilerseniz üzerine kaymak, dondurma veya fındık kırığı ekleyerek servis edebilirsiniz.

İpuçları

Bayat Ekmek: Bu tarif için bayat ekmek kullanmanız, tatlının daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.

Şerbetin Kıvamı: Şerbetin tam kıvamında olması için kaynadıktan sonra limon dilimini eklemeyi unutmayın. Bu, şerbetin şekerlenmesini önler.

Tatlandırıcılar: Dilerseniz tatlıyı farklı aromalarla zenginleştirebilirsiniz. Örneğin, şerbetin içine birkaç damla gülsuyu veya portakal kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.