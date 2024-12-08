Buzlukta saklayıp canınız çektiğinde tüketebileceğiniz enfes lezzet: Tam kıvamında yumuşacık açma tarifi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 20:18

Güncelleme: 08.12.2024 - 20:18

Açma, mis gibi kokusu ve yumuşak dokusuyla sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olmuştur. Ancak, zaman zaman açma yaparken yedekte tutmak isteyebiliriz. Bu nedenle, buzdolabında veya derin dondurucuda saklayabileceğiniz tam kıvamında yumuşacık açma tarifi ile her zaman taze ve lezzetli açmalar hazırlamak artık mümkün. Peki, buzlukta saklayıp canınız çektiğinde tüketebileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam kıvamında yumuşacık açma tarifi...

AÇMA TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya (10 g)

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısını üzerine sürmek için ayırın)

5-6 su bardağı un (kıvam alana kadar kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

150-200 g beyaz peynir veya kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Maydanoz veya dereotu (isteğe bağlı)

AÇMA YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu bir kaba alın.

Maya ve şekeri ekleyin, karıştırın ve 5-10 dakika mayanın aktifleşmesini bekleyin.

Ardından sıvı yağı, yumurtaları ve tuzu da ekleyin.

Karışımı iyice karıştırın.

Kademeli olarak unu ekleyin ve yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru yaklaşık 5-10 dakika yoğurun.

Üzerini streç film veya bir bez ile kapatın ve sıcak bir ortamda yaklaşık 1-2 saat mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalandıktan sonra tekrar yoğurup, havasını alın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve açma yapacağınız yere ince uzun şekilde açın.

İçine peynir veya tercihinize göre maydanoz, dereotu gibi malzemeleri ekleyin.

Hamurun uçlarını birleştirerek yuvarlayın ve simit şekli verin.

Açmalarınızı yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

Eğer ileride tüketmek istiyorsanız, açmaları tepsiden çıkarıp, ayrı bir tepsiye dizin ve dondurucuya kaldırın.

Donduktan sonra buzdolabı poşetlerine veya hava geçirmez kaplara alarak uzun süre saklayabilirsiniz.

Dondurulmuş açmaları kullanmak istediğinizde, önceden ısıtılmış fırında 180°C’de 25-30 dakika veya üzerleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!