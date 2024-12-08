Akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes bir Çerkez yemeği: Şipsi tarifi

Yayınlanma: 08.12.2024 - 18:18

Güncelleme: 08.12.2024 - 18:18

Geleneksel Çerkez mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan şipsi, yapımı kolay ve lezzetli bir yemek arayanlar için harika bir seçenektir. Genellikle tavuk ve ceviz gibi temel malzemelerle hazırlanan bu özel yemek, kısa sürede sofralarınıza eşsiz bir tat kazandırır. Peki, akşam yemeğine 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes Çerkez yemeği nasıl yapılır? İşte, leziz şipsi tarifi...

ŞİPSİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet tavuk budu

7 su bardağı sıcak su

1 su bardağı un

2 su bardağı süt

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

ŞİPSİ YAPILIŞI

Öncelikle tavuk butlarını geniş bir tencerede 7 bardak sıcak su ile haşlamaya bırakın.

Tavuklar iyice yumuşadığında, tencereyi ocaktan alın ve tavukları suyundan çıkararak bir kenara ayırın.

Tenceredeki tavuk suyunu ılınması için bekletin.

Bu sırada, derin bir kabın içine un ve sütü ekleyerek çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışıma ezilmiş sarımsak ve tuzu ekleyerek çırpmaya devam edin.

Elde ettiğiniz sarımsaklı ve unlu karışımı, azar azar ılık tavuk suyuna ekleyin.

Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Karışımın topaklanmaması için sürekli karıştırmanız önemlidir.

Karışım kaynayıp koyu bir kıvam aldığında, beşamel sos kıvamında hafif katı bir sos elde etmiş olacaksınız.

Hazırladığınız sosu bir servis tabağının altına yayın.

Üzerine haşladığınız tavuk butlarını didikleyerek yerleştirin.

Son olarak, bir tavada kırmızı toz biberi birkaç dakika kavurun ve sıcak halde tavukların üzerine gezdirin.

Alternatif olarak, tavuk etlerini servis tabağının altına dizip sosu üzerine dökebilirsiniz.

Bu lezzetli yemek, tercihe göre ılık ya da sıcak olarak servis edilebilir.

Afiyet olsun!