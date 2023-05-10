Spirulina nedir, faydaları nelerdir? Spirulina nasıl tüketilir?

Yayınlanma: 10.05.2023 - 08:56

Güncelleme: 10.05.2023 - 09:05

Spirulina nedir, ne işe yarar, nerede yetişir? Spirulina takviyesi nasıl ve ne zaman kullanılır, faydaları nelerdir? İşte, spirulina hakkında merak edilen her şey…

SPİRULİNA NEDİR?

Doğal olarak yetişen mikro alglerden elde edilen bir besin takviyesi. Spirulina, mavi-yeşil algler grubuna ait mikroskobik bir yosun türüdür. İlk fotosentetik canlıların torunu olarak kabul edilir. Spirulina, doğaya son derece saygılı, dünya kaynaklarından minimum ölçüde tüketen çevreye zarar vermeyen havuzlarda üretilen bir üründür. Olgunlaşan spirulinalar, sudan süzülerek kurutulduktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğal haliyle, toz olarak ya da tablet haline getirilerek tüketime sunulmaktadır.

SPİRULİNA NEREDE YETİŞİR?

Yetiştirilmesi kolay olan bu bitki genellikle pH değerinin yakalanması açısından laboratuvar ortamındaki havuzlarda yetiştirilmektedir. Bunun haricinde göllerde de rastlamak mümkündür. Spirulina Yunanistan, Hindistan, ABD, İspanya ve Japonya’da üretilmektedir.

SPİRULİNA NASIL KULLANILIR?

Yiyecek-içeceklerde pişirilerek veya pişirilmeden toz haliyle, kapsül formunda günlük gıda takviyesi olarak kullanılır. Yüksek antioksidan özelliği ve bitkisel protein kaynağı olmasıyla sporcular, veganlar ve sağlıklı beslenenler için tam bir nimet. İster içeceklerinize katın, ister kek kurabiyelere. Tat olarak acımsı bir tada sahiptir. Bu yüzden spirulina toz formu genellikle yoğurt, smoothie ya da sebze sularına ilave edilerek kullanılmaktadır.

SPİRULİNA NE İÇERİR?

Yüksek bitkisel protein, A, C, E, D, B6, B0² vitaminleriyle sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir gibi minareller.

SPİRULİNA’NIN FAYDALARI NELERDİR?

İyi bir antioksidan kaynağı…

Kolesterol dengelemeye yardımcı…

Kan basıncını düşürmede etkili…

Alerjik rinit üzerinde etkili…

Kilo kontrolü sağlar...

Güç ve enerji kaynağıdır.