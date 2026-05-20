Çay demlenene kadar hazırlanan enfes lezzet: Sütlü ıslak kek tarifi

Islak kek, yumuşak dokusu ve yoğun sosuyla en sevilen tatlılardan biridir. Sütlü versiyonu ise çikolata yerine süt bazlı sosuyla daha hafif ama bir o kadar da lezzetli bir alternatif sunar. Fırından çıktıktan sonra hazırlanan özel sütlü sosun keke çekilmesiyle ortaya çıkan bu tarif, özellikle çay saatlerinde ve tatlı krizlerinde tercih edilen pratik ve garanti bir lezzettir. İşte enfes sosuyla sütlü ıslak kek tarifi...

SÜTLÜ ISLAK KEK TARİFİ

Malzemeler

Kek için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı, hafif kakaolu versiyon için)

Islak sos için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı kakao (opsiyonel)

SÜTLÜ ISLAK KEK YAPILIŞI

Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyip pürüzsüz bir kek harcı hazırlayın.

Yağlanmış kek kalıbına döküp 180 derece fırında 30–35 dakika pişirin.

Kek pişerken sos için süt, şeker ve kakaoyu karıştırıp ısıtın (kaynatmayın).

Fırından çıkan kekin üzerine sıcak sosu yavaşça dökün.

Sosu çekmesi için dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!