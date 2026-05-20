Akşam yemeğine pratik ve lezzetli dokunuş: Mantarlı tavuklu karnıyarık tarifi

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan karnıyarık, farklı malzemelerle zenginleştirildiğinde çok daha modern ve hafif bir hale gelebilir. Mantarlı tavuklu karnıyarık tarifi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. İşte nefis mantarlı tavuklu karnıyarık tarifi...

MANTARLI TAVUKLU KARNIYARIK TARİFİ

Malzemeler

Karnıyarık için:

4 adet orta boy patlıcan

300 gram tavuk göğsü

200 gram mantar

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı kekik

Sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı zeytinyağı

MANTARLI TAVUKLU KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup kızgın yağda hafifçe kızartın veya fırında yumuşatın.

Tavukları küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtıp soğan ve sarımsağı kavurun.

Tavukları ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış mantar ve biberleri ekleyip sotelemeye devam edin.

Tuz ve baharatları ilave edin.

Hazırladığınız iç harcı patlıcanların ortasını yarıp doldurun.

Salça, su ve zeytinyağı ile hazırlanan sosu üzerine gezdirin.

180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Afiyet olsun!