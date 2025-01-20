Akşam beş çayında 20 dakikada hazır: Çökelekli Börek tarifi
Anadolu’nun farklı köylerinde geleneksel olarak yapılan çökelekli börek, hem pratik hem de doyurucu bir lezzet arayanlar için ideal. Kızarmış veya fırında pişirilen bu börek, sofraların vazgeçilmezi haline geliyor.
Anadolu mutfağı, binlerce yıldır süregelen lezzetleriyle dikkat çeker. Çökelekli börek, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biri olarak hem hafif hem de doyurucu yapısıyla bilinir. Çökelek, taze peynirle yapılan bu börek, yöresel olarak genellikle kahvaltılarda ya da çay saatlerinde tüketilir.
ÇÖKELEKLİ BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yufka
- 300 gram çökelek
- 1 adet soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1/2 çay bardağı süt
- 1 adet yumurta (üzeri için)
- Tuz ve karabiber (isteğe göre)
- 1/2 çay bardağı su
Yapılışı:
- Çökeleği bir kaseye alın. Eğer soğan kullanıyorsanız, ince ince doğradığınız soğanları çökelek ile karıştırın.
- Tuz ve karabiber ekleyin, karıştırın.
- Yufkaları tezgaha serin ve her birini üçgen şeklinde kesin.
- Bir çay bardağı sıvı yağ ve sütü karıştırın, bu karışımı yufkaların her birine sürün.
- Hazırladığınız çökelek harcını, yufkaların geniş kenarına eşit şekilde yayın.
- Yufkayı sararak rulo şeklinde sarın ve uç kısımlarını kapatın.
- Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Üzerlerine yumurta sürün.
- 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
- Çökelekli böreğinizi sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt ile mükemmel bir ikili oluşturur.
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