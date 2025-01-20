Akşam beş çayında 20 dakikada hazır: Çökelekli Börek tarifi

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:11

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:11

Anadolu mutfağı, binlerce yıldır süregelen lezzetleriyle dikkat çeker. Çökelekli börek, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biri olarak hem hafif hem de doyurucu yapısıyla bilinir. Çökelek, taze peynirle yapılan bu börek, yöresel olarak genellikle kahvaltılarda ya da çay saatlerinde tüketilir.

ÇÖKELEKLİ BÖREK TARİFİ

Malzemeler

4 adet yufka

300 gram çökelek

1 adet soğan (isteğe bağlı, ince doğranmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı süt

1 adet yumurta (üzeri için)

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

1/2 çay bardağı su

Yapılışı: