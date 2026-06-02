Doğanın sunduğu yaz tazeliği: Haziran ayı sebze ve meyve rehberi

Haziran ayı, ilkbaharın son etkilerinin kaybolduğu ve yaz mevsiminin tüm canlılığıyla kendini hissettirdiği bir dönemdir. Bu süreçte doğa, vitamin ve mineral açısından zengin birçok meyve ve sebzeyi sofralarımıza sunar. Mevsiminde tüketilen ürünler, hem daha ekonomik hem de besin değerleri açısından çok daha zengindir. Aynı zamanda vücudun yaz aylarına uyum sağlamasına yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler. Peki Haziran ayında hangi meyve ve sebzeler tüketilmeli? İşte yazın başlangıcında doğanın sunduğu en taze lezzetler…

HAZİRAN AYI MEYVELERİ

1. Kiraz

Haziran ayının en sevilen meyvelerinden biri kirazdır. Antioksidan açısından zengin olan kiraz, bağışıklık sistemini desteklerken aynı zamanda vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Tatlı ve ekşi aromasıyla yaz aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır.

2. Kayısı

Kayısı, Haziran ayında tezgâhlarda bolca bulunan meyvelerden biridir. Lif bakımından zengin olması sayesinde sindirim sistemini destekler. Aynı zamanda A vitamini içeriği ile cilt sağlığına katkı sağlar.

3. Şeftali

Sulu yapısı ve ferahlatıcı tadıyla şeftali, yazın en çok tercih edilen meyvelerindendir. Su oranı yüksek olduğu için sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacına destek olur.

4. Çilek

Haziran başında son dönem çilekleri hâlâ bulunabilir. C vitamini açısından zengin olan çilek, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

HAZİRAN AYI SEBZELERİ

1. Kabak

Kabak, yaz mevsiminin en hafif sebzelerinden biridir. Düşük kalorili yapısı ve yüksek su oranı ile diyet listelerinde sıkça yer alır.

2. Salatalık

Haziran ayında salatalık en taze dönemini yaşar. Serinletici etkisi sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen sebzelerden biridir.

3. Domates

Domates, yazın en önemli sebzelerinden biridir. Antioksidan likopen içeriği ile kalp sağlığını destekler ve vücut direncini artırır.

4. Patlıcan

Patlıcan, Haziran ayından itibaren sofralarda daha sık görülmeye başlar. Farklı pişirme yöntemlerine uygun olmasıyla oldukça çok yönlü bir sebzedir.

5. Biber çeşitleri

Yeşil, kırmızı ve sarı biberler Haziran ayında tazeliğini artırır. C vitamini açısından oldukça zengin olan biberler, bağışıklık sistemine katkı sağlar.

HAZİRAN AYINDA MEVSİMİNDE BESLENMENİN FAYDALARI

1. Daha yüksek besin değeri

Mevsiminde tüketilen meyve ve sebzeler, vitamin ve mineral açısından daha zengindir.

2. Daha ekonomik seçenekler

Sezon ürünleri daha uygun fiyatlıdır ve daha kolay bulunur.

3. Daha doğal lezzet

Mevsiminde tüketilen ürünler aroma ve tat açısından çok daha yoğundur.

4. Bağışıklık sistemine destek

Doğal besinler vücudu yaz mevsimine hazırlar ve direnci artırır.