Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi

Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi

2.06.2026 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi

Dışı hafif çıtır, içi yumuşacık dokusuyla dikkat çeken çörek otlu poğaça, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar günün her anında tercih edilen lezzetlerden biri. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz çörek otlu poğaça tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Mis gibi tereyağı kokusu ve çörek otunun kendine özgü aromasıyla hazırlanan çörek otlu poğaça, hem pratik yapımı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle taze demlenmiş çayın yanında servis edilen bu poğaçalar, yumuşak kıvamını uzun süre koruyarak gün boyu tüketilebiliyor.

ÇÖREK OTLU POĞAÇA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

  • 1 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)
  • 1 paket instant maya
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı çörek otu

ÇÖREK OTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ilave edin.

Unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Tepside 15 dakika kadar ikinci mayalanma için bekletin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

İlgili Konular: #Poğaça #çörek otlu poğaça

İlgili Haberler

Türk mutfağının tartışmasız kralı: Tam ölçülü Karnıyarık tarifi...
Türk mutfağının tartışmasız kralı: Tam ölçülü Karnıyarık tarifi... Sofraların yıldızı Karnıyarık tarifi... Tam ölçüsü ile 7'den 70'e herkesin favorisi olacak!
Yaz sofralarına deniz esintisi: Haziran ayında hangi balıklar yenir?
Yaz sofralarına deniz esintisi: Haziran ayında hangi balıklar yenir? Balık tüketiminde mevsimsellik büyük önem taşıyor. Her balık türü yılın belirli dönemlerinde daha lezzetli ve besin değeri açısından daha zengin oluyor. İşte Haziran ayında tüketilebilecek en uygun balıklar...
Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Etli kuru fasulye tarifi...
Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Etli kuru fasulye tarifi... Yemeklerinin şahı olan bu klasik, kıvamı tutturulduğunda dünyanın en lezzetli tencere yemeğine dönüşüyor. İşte enfes tarif...