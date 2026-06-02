Çay saatlerinin yıldızı: Yumuşacık çörek otlu poğaça tarifi

Mis gibi tereyağı kokusu ve çörek otunun kendine özgü aromasıyla hazırlanan çörek otlu poğaça, hem pratik yapımı hem de lezzetiyle öne çıkıyor. Özellikle taze demlenmiş çayın yanında servis edilen bu poğaçalar, yumuşak kıvamını uzun süre koruyarak gün boyu tüketilebiliyor.

ÇÖREK OTLU POĞAÇA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı çörek otu

ÇÖREK OTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Ilık sütü geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine maya ve şekeri ekleyerek birkaç dakika bekletin.

Sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ilave edin.

Unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Tepside 15 dakika kadar ikinci mayalanma için bekletin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.