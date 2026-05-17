Çay saatlerinin gözdesi: Fincan böreği nasıl yapılır?

17.05.2026 15:52:00
Haber Merkezi
Görünümüyle dikkat çeken fincan böreği, çıtır yufkası ve lezzetli iç harcıyla çay saatlerinin favori tarifleri arasında yer alıyor. Fincan yardımıyla şekil verilen bu börek, pratik hazırlanışıyla da öne çıkıyor.
Son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan tariflerden biri olan fincan böreği, hem sunumu hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Hazır yufkayla kısa sürede hazırlanabilen bu börek, özellikle misafir sofralarında şık bir alternatif olarak tercih ediliyor. Peynirli, kıymalı veya patatesli iç harçlarla hazırlanabilen tarif, farklı damak zevklerine hitap ediyor.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • İç harcı için:
  • 200 gram beyaz peynir
  • Yarım demet maydanoz
  • Üzeri için:
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Bir kapta sıvı yağ ve süt karıştırılır. Yufkalar tezgaha serilir ve hazırlanan sos yufkaların üzerine sürülür.

Yufkalar dörde bölünür. Her parçanın geniş kısmına peynirli iç harç yerleştirilir ve fincan yardımıyla şekil verilerek kapatılır. Hazırlanan börekler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirilir.

