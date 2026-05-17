Çay saatlerinin gözdesi: Fincan böreği nasıl yapılır?

Son yıllarda sosyal medyada sıkça paylaşılan tariflerden biri olan fincan böreği, hem sunumu hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Hazır yufkayla kısa sürede hazırlanabilen bu börek, özellikle misafir sofralarında şık bir alternatif olarak tercih ediliyor. Peynirli, kıymalı veya patatesli iç harçlarla hazırlanabilen tarif, farklı damak zevklerine hitap ediyor.

MALZEMELER

3 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞI

Bir kapta sıvı yağ ve süt karıştırılır. Yufkalar tezgaha serilir ve hazırlanan sos yufkaların üzerine sürülür.

Yufkalar dörde bölünür. Her parçanın geniş kısmına peynirli iç harç yerleştirilir ve fincan yardımıyla şekil verilerek kapatılır. Hazırlanan börekler yağlı kağıt serili tepsiye dizilir.

Üzerlerine yumurta sarısı sürülür ve susam ya da çörek otu serpilir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirilir.