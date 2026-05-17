Kusursuz pirinç pilavı tarifi: Tane tane dökülen lezzet

17.05.2026 13:48:00
Haber Merkezi
Mutfakların vazgeçilmezi pirinç pilavı, doğru tekniklerle hazırlandığında tane tane dökülen kusursuz bir lezzete dönüşüyor. İşte püf noktalarıyla birlikte en pratik pirinç pilavı tarifi.
Pirinç pilavı, Türk mutfağının en temel ama en dikkat isteyen yemeklerinden biridir. Doğru pirinç seçimi, yıkama ve pişirme tekniği pilavın kıvamını doğrudan etkiler. Tane tane dökülen bir pilav için birkaç küçük püf noktasını bilmek yeterlidir.

MALZEMELER

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • isteğe bağlı: şehriye

YAPILIŞI

Pirinçler nişastası gidene kadar bol suyla yıkanır ve yaklaşık 20-30 dakika ılık suda bekletilir. Ardından süzülür.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağ alınarak eritilir. İsteğe bağlı olarak şehriye eklenip hafifçe kavrulur. Süzülen pirinçler eklenir ve şeffaflaşana kadar kavurma işlemi yapılır.

Üzerine sıcak su ve tuz eklenir. Kısık ateşte kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişirilir. Ocaktan alındıktan sonra 10-15 dakika dinlendirilir ve ardından tahta kaşıkla hafifçe karıştırılarak servis edilir.

