Pazar kahvaltısına özel: Tül gibi incecik krep tarifi

Kahvaltı sofralarında hem pratik hem de doyurucu tarifler arasında yer alan krep, kısa sürede hazırlanabilmesiyle sıkça tercih ediliyor. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu lezzet, peynirden çikolataya kadar birçok farklı malzemeyle servis edilebiliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sıcak sıcak tüketildiğinde vazgeçilmez bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çimdik tuz

Pişirmek için:

Az miktarda tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kaba yumurtalar kırılır ve çırpılır. Üzerine süt eklenerek karıştırmaya devam edilir. Ardından un ve tuz eklenir, pürüzsüz kıvamlı bir karışım elde edilene kadar çırpılır.

Tava hafif yağlanarak ısıtılır. Hazırlanan krep hamurundan bir kepçe alınarak tavaya dökülür ve tava hafifçe çevrilerek hamurun yayılması sağlanır.

Krepin bir yüzü piştikten sonra spatula yardımıyla çevrilir ve diğer tarafı da pişirilir. Tüm hamur bitene kadar aynı işlem uygulanır.

SERVİS ÖNERİSİ

Krepler; bal, reçel, çikolata kreması veya taze meyvelerle tatlı olarak servis edilebilir. Peynir, zeytin ezmesi ve yeşilliklerle ise tuzlu kahvaltılık alternatife dönüştürülebilir. Sıcak tüketildiğinde lezzeti daha yoğun hissedilir.