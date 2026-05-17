Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pazar kahvaltısına özel: Tül gibi incecik krep tarifi

Pazar kahvaltısına özel: Tül gibi incecik krep tarifi

17.05.2026 10:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Pazar kahvaltısına özel: Tül gibi incecik krep tarifi

Hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden krep, yumuşacık dokusu ve kolay hazırlanışıyla sofralara keyif katıyor. Tatlı ya da tuzlu şekilde tüketilebilen bu tarif, pazar kahvaltılarının yıldızı olmaya aday.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kahvaltı sofralarında hem pratik hem de doyurucu tarifler arasında yer alan krep, kısa sürede hazırlanabilmesiyle sıkça tercih ediliyor. Fransız mutfağından dünyaya yayılan bu lezzet, peynirden çikolataya kadar birçok farklı malzemeyle servis edilebiliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında sıcak sıcak tüketildiğinde vazgeçilmez bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çimdik tuz

Pişirmek için:

  • Az miktarda tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞI

Derin bir kaba yumurtalar kırılır ve çırpılır. Üzerine süt eklenerek karıştırmaya devam edilir. Ardından un ve tuz eklenir, pürüzsüz kıvamlı bir karışım elde edilene kadar çırpılır.

Tava hafif yağlanarak ısıtılır. Hazırlanan krep hamurundan bir kepçe alınarak tavaya dökülür ve tava hafifçe çevrilerek hamurun yayılması sağlanır.

Krepin bir yüzü piştikten sonra spatula yardımıyla çevrilir ve diğer tarafı da pişirilir. Tüm hamur bitene kadar aynı işlem uygulanır.

SERVİS ÖNERİSİ

Krepler; bal, reçel, çikolata kreması veya taze meyvelerle tatlı olarak servis edilebilir. Peynir, zeytin ezmesi ve yeşilliklerle ise tuzlu kahvaltılık alternatife dönüştürülebilir. Sıcak tüketildiğinde lezzeti daha yoğun hissedilir.

İlgili Konular: #Kahvaltı #fransız mutfağı #krep

İlgili Haberler

Alplerden gelen efsane lezzet: Apfelstrudel
Alplerden gelen efsane lezzet: Apfelstrudel Gazete okuyacak kadar incecik açılan o meşhur hamurun, tarçınlı elmalar, tereyağlı ekmek kırıntıları ve romla sarhoş edilmiş kuru üzümlerle fırında kurduğu o çıtır çıtır ittifak... Apfelstrudel, Viyana pastacılık disiplininin sabır ve hassasiyetle yazdığı en asil destandır.
Kalabalık sofraların gözdesi: Yufka kebabı tarifi
Kalabalık sofraların gözdesi: Yufka kebabı tarifi Pratik hazırlanışı ve lokanta usulü sunumuyla sofraların yıldızı olacak bu nefis tarif, akşam yemeklerinden davet sofralarına kadar her ana çok yakışıyor. İşte enfes yufka kebabı tarifi...
Hafif, pratik ve lezzetli: Muzlu yulaflı muffin tarifi
Hafif, pratik ve lezzetli: Muzlu yulaflı muffin tarifi Doğal muzun tatlı aroması ile yulafın besleyici gücünü buluşturan muzlu yulaflı muffin, hem sağlıklı hem de pratik bir atıştırmalık alternatifi sunuyor. İşte nefis muzlu yulaflı muffin tarifi...