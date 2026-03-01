Çay saatlerinin yeni gözdesi: Şekerli peynirli pide tarifi

Şekerli peynirli pide, hem tatlı hem de tuzlu lezzetlerin mükemmel uyumunu sunan özel bir tariftir. Hamurunun yumuşaklığı, iç harcındaki tuzsuz peynir ve şekerli fıstığın birleşimi, sofralara farklı bir lezzet katar. Özellikle sahur sofralarında, çay saatlerinde veya özel kahvaltılarda hem pratik hem de doyurucu bir seçenek olarak öne çıkar. İşte, enfes tadıyla şekerli peynirli pide tarifi...

ŞEKERLİ PEYNİRLİ PİDE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı ılık su

1/2 paket kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı un

İç harç için:

400 gram tuzsuz peynir

1 su bardağı toz fıstık

1 su bardağı toz şeker

ŞEKERLİ PEYNİRLİ PİDE YAPILIŞI

Ilık su, toz şeker, zeytinyağı ve kuru mayayı karıştırarak mayayı aktive edin.

Ardından azar azar un ve tuzu ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru yarım saat dinlendirin.

Peynir, toz fıstık ve şekeri bir kapta karıştırın.

Hamurdan bir parça koparıp pide formunda açın.

Hazırladığınız harcı yayın ve kenarlarını kapatın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Fırından çıkan şekerli peynirli pideyi ılık servis edin.

Afiyet olsun!