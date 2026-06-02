Yaz sofralarına deniz esintisi: Haziran ayında hangi balıklar yenir?

Haziran ayı, denizlerdeki av sezonunun yavaşladığı bir dönem olsa da tezgâhlarda hâlâ oldukça lezzetli seçenekler bulunabiliyor. Özellikle yaz aylarının başlangıcında bazı balık türleri tazelikleriyle dikkat çekerken, bazıları da yetiştiricilik sayesinde yıl boyunca tüketilebiliyor. İşte Haziran ayında tercih edilebilecek balıklar ve özellikleri...

HAZİRAN AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

1. Sardalya

Haziran ayında tüketilebilecek en lezzetli balıklardan biri sardalyadır. Yağ oranının dengeli olması sayesinde hem ızgarada hem de fırında oldukça lezzetli sonuçlar verir. Omega-3 bakımından zengin olan sardalya, kalp ve damar sağlığını destekleyen önemli besinler arasında yer alır. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte lezzeti artmaya başlayan balıklar arasında gösterilir.

2. İstavrit

Yılın birçok döneminde bulunabilen istavrit, Haziran ayında da tercih edilen balıklar arasında yer alır. Uygun fiyatlı olması ve kolay pişirilmesi nedeniyle sofralarda sıkça yer bulur. Tava, fırın ve ızgara yöntemleriyle hazırlanabilir. Protein açısından zengin olması nedeniyle dengeli beslenme programlarında önemli bir yere sahiptir.

3. Tekir

Haziran ayında lezzetini koruyan balıklardan biri de tekirdir. İnce yapılı eti ve kendine özgü aromasıyla özellikle balık tutkunlarının tercih ettiği türlerden biridir. Genellikle tava yöntemiyle pişirilir ve yanında mevsim salatalarıyla servis edilir.

4. Barbun

Yaz aylarına geçiş döneminde tüketilebilen barbun, yumuşak eti ve yoğun aromasıyla dikkat çeker. Özellikle zeytinyağlı ve fırın tariflerinde tercih edilen bu balık, hafif bir öğün arayanlar için iyi bir seçenektir.

5. Mercan

Mercan balığı, beyaz etli balık sevenlerin tercih ettiği türlerden biridir. Haziran ayında da tezgâhlarda görülebilen mercan, yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla öne çıkar. Izgara ve fırında pişirme yöntemleri bu balığın doğal lezzetini ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

6. Çipura

Yetiştiricilik sayesinde yıl boyunca bulunabilen çipura, yaz aylarında da en çok tercih edilen balıklar arasında yer alır. Hafif ve lezzetli eti sayesinde özellikle fırında sebzelerle birlikte pişirildiğinde sağlıklı bir ana öğün oluşturabilir.

7. Levrek

Levrek de yıl boyunca tüketilebilen balık türlerinden biridir. Haziran ayında hafif ve besleyici öğünler hazırlamak isteyenler için iyi bir alternatif sunar. Fırın, ızgara veya buğulama şeklinde hazırlanabilir ve düşük kalorili beslenme programlarına kolayca uyum sağlar.

8. Mezgit

Mezgit, beyaz etli ve hafif lezzetli balıklar arasında yer alır. Haziran ayında tüketilebilen türlerden biri olan mezgit, özellikle çocuklar tarafından da kolay tüketilebilen balıklar arasında gösterilir.

HAZİRAN AYINDA BALIK TÜKETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tazeliği kontrol edin

Balığın gözlerinin parlak olması, solungaçlarının canlı kırmızı renkte görünmesi ve kötü koku yaymaması tazelik göstergeleri arasında yer alır.

Mevsimine uygun tercihler yapın

Mevsiminde tüketilen balıklar hem daha lezzetli hem de besin değeri açısından daha avantajlı olabilir.

Pişirme yöntemine önem verin

Kızartma yerine fırın, ızgara veya buğulama yöntemleri tercih edilerek balığın besin değerleri daha iyi korunabilir.

Yanında sebze ve salata tüketin