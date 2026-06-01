Türk mutfağının tartışmasız kralı: Tam ölçülü Karnıyarık tarifi...

Patlıcan ve kıymanın mutfaklarımızdaki en kusursuz buluşması! Yapımı herkes tarafından bilinen ama o mükemmel lezzet dengesini, patlıcanın dağılmadan pişmesini ve harcının sululuğunu tutturmanın incelikleri olan Karnıyarık, akşam yemeklerinin tartışmasız en büyük yıldızıdır. Yanına tane tane dökülen bir pirinç pilavı ve cacıkla, sofrada kimsenin hayır diyemeyeceği o klasik şöleni tam ölçüsüyle veriyoruz. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

6 adet orta boy patlıcan (Düz ve aynı boylarda olmalarına özen gösterin)

Kızartmak için: 1 su bardağı sıvı yağ

300 gram orta yağlı dana kıyma

2 adet orta boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (İç harcı için) ve 6 adet sivri biber (Üzerini süslemek için)

2 adet orta boy domates (Biri harç için, diğeri süslemek için)

3 diş ince kıyılmış sarımsak

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber

Sosu İçin: 1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM KARNIYARIK USTALIĞI

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Acısını alması ve çok yağ çekmemesi için tuzlu suda 20 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp kağıt havluyla tamamen kurulayın.

Kurulanan patlıcanları kızgın sıvı yağda, her tarafları eşit şekilde altın sarısı olana dek çevirerek kızartın. Fazla yağını bırakmaları için havlu kağıt serili bir tabağa alın.

Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağ ile doğranmış soğanları pembeleşene kadar soteleyin. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. İnce doğranmış biberleri ve sarımsağı ekleyip 2 dakika daha çevirin.

Salçaları ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Küp küp doğranmış 1 adet domatesi, tuzu ve baharatları ekleyin. Domatesler suyunu çektiğinde ocaktan alın ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın.

Kızaran patlıcanları fırın tepsisine dizin. Ortalarını bir bıçak veya kaşık yardımıyla çizip kayık şeklinde açın. Hazırladığınız kıymalı harcı bu boşluklara bolca doldurun.

Her patlıcanın üzerine birer dilim domates ve birer bütün yeşil biber yerleştirin. Ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı salçayı 1,5 su bardağı sıcak suyla açıp tepsinin tabanına dökün.

Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerindeki domates ve biberler güzelce kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.