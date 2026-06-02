Esnaf lokantalarının sırrı çözüldü: Etli kuru fasulye tarifi...

Suyu ayrı, fasulyesi ayrı duran yemekleri unutun! Suyu hafif yoğun (helmelenmiş), lokum gibi pişen fasulyeleri ve ağızda dağılan etiyle o meşhur esnaf lokantası usulü Kuru Fasulye tarifini ev mutfağına taşıyoruz. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

2 su bardağı kuru fasulye

300 gram dana kuşbaşı et (Hafif yağlı olması yemeğe lezzet katar)

1 adet büyük boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

İsteğe bağlı: 1 adet kuru acı süs biberi (Bütün olarak atılacak)

Üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM ESNAF USTALIĞI

Geceden Hazırlık: Kuru fasulyeleri bir gece önceden bol soğuk suyla ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar suyla, fasulyeler hafif dişe gelecek kadar (tamamen dağılmasına izin vermeden) haşlayıp kefini (köpüğünü) alın ve süzün.

Yemeği pişireceğiniz tencereye (varsa düdüklü tencereye) sıvı yağı alın. Kuşbaşı etleri ekleyip, yüksek ateşte sularını salıp çekene kadar iyice kavurun.

Tereyağını ve çok ince yemeklik doğranmış soğanı ekleyin. Soğanlar eriyene kadar kavurmaya devam edin. Salçaları ilave edip salçanın o çiğ kokusu çıkana dek 2-3 dakika sürekli karıştırın.

Haşlanıp süzülmüş fasulyeleri ve toz kırmızı biberi ekleyerek, ezmeden 1-2 dakika malzemelerle birlikte hafifçe çevirin. (Bu aşamada fasulyelerin salçayla mühürlenmesi dağılmalarını önler).

Tencereye malzemelerin üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak suyu ve (kullanıyorsanız) acı biberi ilave edin. Tuzu bu aşamada atın.

Normal tencerede pişiriyorsanız kapağını kapatıp, suyu hafifçe koyulaşıp fasulyeler lokum gibi olana kadar en kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika (düdüklüde 15-20 dakika) pişirin. Yanında tereyağlı pilavla dumanı tüterken servis yapın.