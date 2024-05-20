Çayın yanına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik lezzet: Elmas kurabiye tarifi...

Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:40

Güncelleme: 20.05.2024 - 17:40

Göz alıcı ve lezzetli bir kurabiye olan elmas kurabiyeler, misafirlerinizi cezbedecek bir seçenek olabilir. Kolayca hazırlanan kurabiye hamuru, ardından toz şekeri kullanarak elmas şeklini vermek için idealdir. Piştikten sonra ise çikolata kreması ile son dokunuşu yaparak mükemmel bir tat elde edebilirsiniz. Peki, çayın yanına 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte elmas kurabiye tarifi...

ELMAS KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

Hamuru için:

250 gram oda sıcaklığında tereyağ

1 adet yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3,5 - 4 su bardağı un

2,5 yemek kaşığı kakao

Bulamak için:

1 su bardağı toz şeker

Üzeri için:

150 gram çikolata kreması

ELMAS KURABİYE YAPILIŞI

Geniş bir kaseye oda ısısında beklemiş tereyağı, yumurta, pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozunu ilave ettikten sonra azar azar unu da ilave ederek ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar güzelce yoğurun.

Kıvam alan hamurun üzerine son olarak kakaoyu da ilave edip, tekrar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru 25 dakika buzdolabında dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın ve tam ortasından parmağınızı bastırın.

Kurabiye hamurlarını toz şekere bulayın ve pişirme kağıdı serili pişirme tepsisine aralıklı olacak şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 11 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ilk sıcaklığı gitmiş olan kurabiyelerin çukur kalan kısmına sıkma poşetine aldığınız çikolata kremasını sıkın ve tüketin.

Afiyet olsun!