Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

cumhuriyet.com.tr
19 Mayıs 2024 Pazar, 18:09
Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

Burdur'un nefis yemeklerinden biri olan Gazel Böreği, incecik hamurun içinde kıyma ve patatesin birleşimiyle oluşan lezzetiyle herkesin damak tadına hitap eder. Hem görsel olarak iştah açıcı hem de tadıyla doyurucu olan bu börek, yöresel lezzetlerin en güzel örneklerinden biridir. Gazel Böreği, geleneksel tarifleri sevenler için vazgeçilmez bir seçenektir.

Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

Lezzetin ve pratikliğin buluştuğu, her diliminde enfes bir tat sunan börek tarifleri, sofralara renk katıyor. İnce ince açılan hamurun arasına lezzetli iç harçlar yerleştirilerek hazırlanan bu börekler, çay saatlerine veya özel davet sofralarına ideal bir seçenek oluşturuyor. Her lokmasıyla damakları şenlendiren bu lezzetli atıştırmalıklar, Akdeniz mutfağının sıcaklığını sofralara taşıyor. Peki, oldukça sevilen bu lezzet nasıl yapılır? İşte Gazel böreği tarifi...

Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

GAZEL BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

İç harcı için:

250 gram kıyma

2 adet haşlanmış patates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy soğan

1 demet maydanoz (arzuya göre)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

1 su bardağı eritilmiş tereyağı (arasına sürmek için)

5 yemek kaşığı nişasta (bezeleri açmak için)

Üzeri için:

1 adet yumurta

Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

GAZEL BÖREĞİ YAPILIŞI

İç harç için soğanı yemeklik doğrayın. Tavaya yağı alın ve soğanları kavurun.

Kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Hamur için tüm malzemeleri derin bir kaba alın ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun

Hamuru 10 eşit parçaya ayırın ve üzerini biz bezle örtüp dinlenmeye bırakın.

Kavrulan kıymaların üzerine haşlanmış patatesleri rendeleyin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırın.

Dinlenen bezeleri nişastayla birlikte açın. 

Yağlanmış tepsiye açtığınız bezeyi alın.

Üzerine eritilmiş tereyağından 1-2 kaşık döküp her yerine yayın. 

Bu şekilde her katı yağlayarak 5 kat çıkın.

5. yufkanın üzerine harcı yayın. 

Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlayın.

Böreği dilimleyin. 1-2 kaşık tereyağı eklediğiniz yumurtayı üzerine sürün. 

180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 45 dakika kontrollü pişirin.

Gazel böreğiniz hazır. 

Afiyet olsun!

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