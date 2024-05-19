Akdeniz'in çok sevilen lezzeti: Gazel böreği tarifi...

Burdur'un nefis yemeklerinden biri olan Gazel Böreği, incecik hamurun içinde kıyma ve patatesin birleşimiyle oluşan lezzetiyle herkesin damak tadına hitap eder. Hem görsel olarak iştah açıcı hem de tadıyla doyurucu olan bu börek, yöresel lezzetlerin en güzel örneklerinden biridir. Gazel Böreği, geleneksel tarifleri sevenler için vazgeçilmez bir seçenektir.