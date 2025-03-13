Çayın yanına 30 dakikada hazırlanan enfes lezzet: Galler keki tarifi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:05

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:05

Galler keki, İngilizce adıyla Welsh Cake, Galler bölgesine özgü geleneksel bir atıştırmalıktır. Hafif tatlı tadı, içeriğindeki kuru meyveler ve baharatlarla birleşerek, çay saatlerinin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Hem yumuşak hem de hafif gevrek yapısıyla dikkat çeken bu kekler, tavada pişirildiği için pratik bir lezzet sunar. Peki, çayın yanına 30 dakikada hazırlanan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes Galler keki tarifi ve püf noktaları...

GALLER KEKİ TARİFİ

Malzemeler:

250 gram un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

125 gram tereyağı (soğuk, küçük parçalar halinde)

75 gram toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

100 gram kuru üzüm veya kuş üzümü

1 adet büyük boy yumurta

2-3 yemek kaşığı süt

Üzeri için pudra şekeri

GALLER KEKİ YAPILIŞI

Geniş bir kaseye unu ve kabartma tozunu eleyin.

Şeker, tarçın ve muskat rendesini ekleyip karıştırın.

Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla una yedirin.

Kum kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kuru üzüm veya kuş üzümünü ekleyin ve tüm malzemeleri iyice harmanlayın.

Ortasını havuz gibi açın, yumurtayı kırın.

2 yemek kaşığı süt ekleyerek hamuru toparlayın.

Hamur fazla kuruysa 1 yemek kaşığı daha süt ekleyebilirsiniz.

Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru hafif unlanmış tezgaha alın ve yaklaşık 1 cm kalınlığında açın.

Bardak veya kurabiye kalıbıyla yuvarlaklar kesin.

Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.

İsterseniz tavayı hafifçe yağlayabilirsiniz.

Kekleri tavaya alın ve her iki yüzünü yaklaşık 3-4 dakika, altın rengini alana kadar pişirin.

Sıcak ya da soğuk olarak servis yapabilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serperek lezzetini artırabilirsiniz.

Yanında çay ya da kahve ile harika bir uyum sağlar.

Afiyet olsun!

Püf Noktaları:

Tereyağını mutlaka soğuk kullanın, böylece hamur gevrek olur.

Hamuru çok ince açmayın; 1 cm kalınlık idealdir.

Fazla pişirirseniz kekler kuru olabilir, orta ateşte kontrollü pişirin.

İsteğe bağlı olarak içine portakal kabuğu rendesi veya farklı kuru meyveler ekleyebilirsiniz.