Çayın yanına en çok yakışan lezzet: Mermer kek tarifi

Evde bulunan temel malzemelerle kısa sürede hazırlayabileceğiniz mermer kek, hem görüntüsü hem de lezzetiyle büyük beğeni toplar. Kakaolu ve sade kek harcının bir araya gelmesiyle oluşan desenler, her dilimi adeta sanat eserine dönüştürür. İşte nefis mermer kek tarifi...

MERMER KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

MERMER KEK YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri derin bir kaba alın, krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.

Unu azar azar ilave edin.

Kabartma tozu ve vanilini ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Hazırladığınız kek harcının yarısını yağlanmış kek kalıbına dökün.

Kalan harca kakaoyu ekleyip karıştırın.

Kakaolu harcı da kalıba ekleyin.

Bir çöp şiş veya bıçak yardımıyla hamurun içinde birkaç kez "S" veya "8" şekli çizerek mermer desenini oluşturun.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkarıp dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!