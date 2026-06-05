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Fırında soslu tavuk patates tarifi...

Fırında soslu tavuk patates tarifi...

5.06.2026 22:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Fırında soslu tavuk patates tarifi...

Kalabalık sofraların da günlük akşam yemeklerinin de kurtarıcısı enfes fırında soslu tavuk patates tarifi...
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Hem çok pratik hem de fırında ağır ağır piştiği için lezzetini ikiye katlayan, kalabalık sofraların da günlük akşam yemeklerinin de kurtarıcısı olan klasik bir lezzet. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

600 gram kemiksiz tavuk pirzola veya doğranmış tavuk göğsü

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

2 adet yeşil biber ve 1 adet domates (Üzeri için)

Sosu İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

3 diş ezilmiş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz, kekik, kırmızı toz biber, karabiber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir kasede sıvı yağ, salça, ezilmiş sarımsak, sıcak su ve tüm baharatları çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Geniş bir fırın tepsisine veya borcama elma dilimi doğranmış patatesleri ve tavuk parçalarını alın. Hazırladığınız sosun tamamını malzemelerin üzerine dökün ve elinizle iyice harmanlayarak sosun her yere bulanmasını sağlayın.

Soslu tavuk ve patatesleri tepsiye düzgünce yayın. Üzerlerine iri doğranmış domates ve biber dilimlerini yerleştirin.

Patateslerin ve tavuğun kurumadan pişmesi için tepsinin üzerini önce ıslatılmış yağlı kağıtla kapatın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 30 dakika bu şekilde pişirin.

Sürenin sonunda üzerindeki kağıdı alın ve tavukların üzeri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 15 dakika daha fırında tutun. Sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #tavuk #Yemek Tarifi

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