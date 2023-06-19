Chimichurri sos nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…
Chimichurri, pişirilmeden hazırlanan Arjantin mutfağına ait, yeşil renkli, kıvamlı bir sostur. Yapımı oldukça pratik, yeşil taze sebzelerle hazırlanır. Hafif ve fresh bir sostur. Sosun içeriğinde maydonoz ve sarımsak tadı baskın olarak öne çıkmaktadır. Bu sos birçok farklı lezzet ile uyumludur. Özellikle ızgara et ve ızgara tavuğun eşlikçisidir.
Chimichurri yani maydanozlu sos son dönemlerde et yemeklerine eklenen aynı zamanda ızgara yapılan bütün yemeklere çok yakışan bir sostur. Chimichurri Arjantin kökenli sos, pesto sosu andırıyor ama içinde daha kolay bulunabilen birçok malzeme var. Sadece et değil ızgara yaptığınız sebzelerle ya da lezzetli bir ekmekle de servis edebilirsiniz. Peki evde Chimichurri sos nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla tarifi…
CHIMICHURRI SOS TARİFİ
Malzemeler
Yarım demet maydanoz
Yarım demet taze kişniş
5-6 dal taze dağ kekiği
3-4 adet jalapeno biberi
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet küçük kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı elma sirkesi
1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Tuz, pul biber
Yapılışı
Öncelikle jalapeno biberi dışındaki tüm malzemeyi mutfak robotuna aktarın. Akışkan bir kıvam elde edene kadar malzemeleri robottan geçirin. Kıydığınız jalapeno biberini sosa ilave edin. Sos parlak yeşil renkte ve akışkan olmalıdır. Sosunuzu ağzı kapalı cam bir kavanozda, buzdolabında 7 gün süre ile bozulmadan saklayabilirsiniz. Daha uzun süreli saklama için ise dondurucuda 3 ay saklayabilirsiniz. Afiyet olsun.
CHIMICHURRI SOS NERELERDE KULLANILIR?
Chimichurri sosu zeytinyağı ile açarak salata sosu olarak da kullanabilirsiniz. Hazırladığınız sosu etleri marine etmek için kullanabilirsiniz. Pişmiş ızgara et ve sebzelerin üzerine dökebilirsiniz ya da bir kap içinde dip sos olarak servis edebilirsiniz…
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