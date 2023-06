Peri Peri sos nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 19.06.2023 - 08:26

Güncelleme: 19.06.2023 - 08:26

Peri peri sosun ana bileşeni Afrika kuş gözü biberidir. Bu biberi ülkemizde her zaman bulmak kolay olmayabilir. O durumda kuş gözü biberlerinin yerine başka bir tür uzun, acı küçük kırmızı biber tercih edilebilir. Kırmızı renkli bu acı sos sıklıkla tavuk ile servis edilir. Kırmızı et ile de oldukça uyumludur. Lezzetli ve acıdır. Hazır sos olarak marketlerde satılmaktadır. Ülkemizde menülerde yer almaktır. Sosun içindeki diğer malzemeler ise şöyledir: Kırmızı dolmalık biber, kırmızı soğan, taze sarımsak, domates, zeytinyağı, sirke, taze sıkılmış limon suyu, defne yaprağı, kekik, füme pul kırmızı biber, tuz, karabiber, şeker. İşte peri peri sosu tarifi…

PERİ PERİ SOSU TARİFİ

Malzemeler



Soyulmuş ve iri iri doğranmış 2 kırmızı soğan



1 baş sarımsak soyulmuş ve irice doğranmış



1 su bardağı Afrika kuş gözü biberi veya diğer acı biberler



2 adet kırmızı dolmalık biber



3 adet domates



4 yemek kaşığı zeytinyağı



2 limon suyu ve kabuğu rendesi



Yarım çay bardağı beyaz sirke



2 yemek kaşığı toz şeker



1 yemek kaşığı tuz



1 çay kaşığı toz karabiber



2 defne yaprağı



1 yemek kaşığı kuru kekik



1 yemek kaşığı füme pul ya da toz kırmızı biber



Yapılışı



Soğan, sarımsak, Afrika kuş gözü biberi veya herhangi bir acı biber, zeytinyağı, sirke, dolmalık biber, domates ve baharatlar mutfak robotunda pürüzsüz kıvama gelenek kadar çekin. Daha sonra füme kırmızı biber, kekik, defne yaprağı ve limonu ekleyin. Robotto macun kıvamına gelen malzemeler geniş bir tencereye aktarın ve 15-20 dakika pişirin. Pişime süresince malzemeleri sık sık karıştırın. En son tuzu, şekeri ekleyip, karıştırın. Sıcakken, beklenmeden cam kavanoz ya da şişelere aktarın. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Mutlaka buzdolabında saklayın. Buzdolabında saklama süresi 3 hafta, Buzlukta saklama süresi 3 ay kadardır. Afiyet olsun.

PERİ PERİ SOS HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Peri Peri Sos, özellikle et ve tavuk yemeklerinin marine işlemine çok yakışır. Tavuk sotelemek için kullanılır. Kırmızı et ve karides ile de çok uyumludur. Dip sos olarak da ana yemeğin yanında servis edilebilir. Taco'ların vazgeçilmezidir. Özel tavuk sosları arasında yer alan Peri Peri Sos, her türlü kanat ve parça tavuk etiyle uyumludur.





Peri peri soslu tavuk, pişirilmeye başlamadan önce et sos içerisinde marine edilerek yapılır. Peri peri sosunun dil yakan tadı şarküteri ürünleriyle de oldukça iyi bir denge kurar. Soğuk meze tabakları, pizzalar ve salatalarda, ince dilimlenmiş soğuk et çeşitleri, füme etler üzerinde nefis bir tat bırakır...