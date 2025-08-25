Çikolata tutkunlarının vazgeçilmez lezzeti: Brownie tarifi

Amerikan mutfağından dünyaya yayılan brownie, bugün Türkiye’de de çay sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biri haline geldi. Bol kakao ve tereyağıyla hazırlanan bu tatlı, tam kıvamında yapıldığında içinin nemli kalmasıyla damakta iz bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü brownie tarifi...

BROWNIE TARİFİ

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

Yapılışı

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin, ılınmaya bırakın. Yumurta ve şekeri derin bir kapta mikserle çırpın. Eritilmiş çikolatayı karışıma ekleyin, karıştırın. Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek ekleyin, spatula ile yavaşça karıştırın. Yağlı kâğıt serili kare borcama dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin. (Üzeri hafif çatlayıp içi nemli kalmalı.)

Ilınınca dilimleyip servis edin.