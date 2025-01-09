Alman mutfağının enfes lezzeti: Dampfnudel Tarifi
Almanya'nın güneyine özgü Dampfnudel, tatlı ve tuzlu seçenekleriyle sofraları şenlendiriyor. Buharda pişirilen bu yumuşak hamur işi, köklü bir geçmişe sahip bir lezzet.
Alman mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya çapında tanınıyor. Ancak bazı yemekler, popüler tariflerin gölgesinde kalıyor. Dampfnudel de bunlardan biri. İşte, Dampfnudel Tarifi...
DAMPFNUDEL TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram un
- 1 paket kuru maya
- 250 ml süt
- 50 gram tereyağı (hamur için)
- 50 gram şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı tereyağı (pişirme için)
- 100 ml su (pişirme için)
Yapılışı:
- Unu geniş bir kaba alın. Ortasını açarak kuru mayayı koyun ve üzerine ılık süt ekleyin. Şeker ve tereyağını ekledikten sonra yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örterek 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve yuvarlayarak şekil verin.
- Bir tavada tereyağı ve suyu karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız hamur toplarını bu karışıma yerleştirin ve kapağını sıkıca kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kapağı pişirme sırasında açmayın.
- Dampfnudel, isteğe göre tatlı vanilya sosu veya tuzlu lahana turşusu gibi garnitürlerle servis edilebilir.
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