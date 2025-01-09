Alman mutfağının enfes lezzeti: Dampfnudel Tarifi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:30

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:30

Alman mutfağı, zengin ve çeşitli yemekleriyle dünya çapında tanınıyor. Ancak bazı yemekler, popüler tariflerin gölgesinde kalıyor. Dampfnudel de bunlardan biri. İşte, Dampfnudel Tarifi...

DAMPFNUDEL TARİFİ

Malzemeler:

500 gram un

1 paket kuru maya

250 ml süt

50 gram tereyağı (hamur için)

50 gram şeker

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı tereyağı (pişirme için)

100 ml su (pişirme için)

Yapılışı: