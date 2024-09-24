Aniden gelen tatlı krizlerine pratik çözüm: Buzluk kurabiyesi tarifi
Buzluk kurabiyesi, pratik yapımı ve lezzeti ile mutfaklarınızda yer alması gereken bir tariftir. Buzluk kurabiyeleri, çay saatlerinin yanı sıra atıştırmalık olarak da oldukça idealdir. Yanında sıcak bir çay veya kahve ile servis edebilirsiniz. İsterseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilir veya çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Ayrıca çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık olarak yanında süt ile de sunabilirsiniz.
Buzluk kurabiyesi, özellikle çocukların ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pratik ve lezzetli bir atıştırmalıktır. Yapımında kullanılan malzemelerin çeşitliliği sayesinde her damak zevkine hitap eder. Ayrıca bu kurabiyeleri önceden hazırlayıp buzlukta saklayarak, dilediğiniz zaman taze taze tüketmek de oldukça keyifli. Peki, aniden gelen tatlı krizlerine pratik çözüm olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis buzluk kurabiyesi tarifi...
BUZLUK KURABİYESİ TARİFİ
Malzemeler
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı sirke
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)
İsteğe bağlı olarak:
Ceviz, fındık, çikolata parçaları veya kuru meyveler
BUZLUK KURABİYESİ YAPILIŞI
Geniş bir yoğurma kabına tereyağını ve sıvı yağı ekleyin.
İyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Ardından yoğurdu, sirkeyi, kabartma tozunu ve vanilini ekleyin.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurun çok sert veya çok yumuşak olmaması gerekir; bu nedenle un eklerken dikkatli olun.
Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içinde yuvarlayarak top haline getirin.
Hamurları düz bir zemin üzerine koyarak, bir çatal yardımıyla üzerine hafifçe bastırarak şekil verin.
Bu aşamada üzerini isteğe bağlı olarak çikolata parçaları veya fındık ile süsleyebilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, kurabiyelerin altı pembeleşene kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin.
Kurabiyelerin üzeri çok fazla renk almadığı için dikkatli olun.
Pişen kurabiyeleri fırından çıkararak soğumaya bırakın.
Soğuduktan sonra kurabiyeleri hava almayan bir kapta veya buzdolabı poşetlerinde saklayarak buzluğa yerleştirin.
Bu şekilde kurabiyeler, taze kalacak ve ihtiyaç duyduğunuzda hemen tüketebileceksiniz.
Afiyet olsun!
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