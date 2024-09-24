Aniden gelen tatlı krizlerine pratik çözüm: Buzluk kurabiyesi tarifi

Buzluk kurabiyesi, pratik yapımı ve lezzeti ile mutfaklarınızda yer alması gereken bir tariftir. Buzluk kurabiyeleri, çay saatlerinin yanı sıra atıştırmalık olarak da oldukça idealdir. Yanında sıcak bir çay veya kahve ile servis edebilirsiniz. İsterseniz üzerlerine pudra şekeri serpebilir veya çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz. Ayrıca çocuklar için sağlıklı bir atıştırmalık olarak yanında süt ile de sunabilirsiniz.