Farklı kahvaltılık tarif arayanlar için Kilis mutfağından gelen enfes lezzet: Mıkla tarifi
Mıkla, protein ve sağlıklı yağlar bakımından zengin bir öğün olarak da öne çıkar. Peki, farklı kahvaltılık tarif arayanlar için Kilis mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mıkla tarifi...
Mıkla, Kilis mutfağının öne çıkan ve kahvaltılarda sıkça tercih edilen geleneksel bir lezzetidir. Çılbıra olan benzerliğiyle bilinse de kendine has dokunuşlarıyla farklılaşır. Zeytinyağında kızartılan yumurtalar, sarımsaklı yoğurtla birleşerek hem lezzetli hem de besleyici bir yemek haline gelir. Yapımı oldukça pratik olan mıkla, kısa sürede sofraları şenlendirecek bir tariftir. Peki, farklı kahvaltılık tarif arayanlar için Kilis mutfağından gelen bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mıkla tarifi...
MIKLA TARİFİ
Malzemeler:
4 adet yumurta
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Kırmızı pul biber
MIKLA YAPILIŞI
İlk olarak yoğurdu hazırlayın.
Yoğurda ezdiğiniz sarımsakları ekleyin ve bir tutam tuz ilave ederek karıştırın.
Yoğurdu bir kenara alın.
Orta büyüklükte bir tavaya zeytinyağını ekleyin ve ısıtın.
Yağ iyice ısındığında yumurtaları kırın.
Yumurtaların kenarları hafifçe kızarıncaya kadar pişirin.
Yumurtalar istediğiniz kıvama gelince ocağı kapatın.
Servis tabağına önce kızarmış yumurtaları alın.
Üzerine hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu gezdirin.
Son olarak kırmızı pul biberle süsleyerek servis edin.
Eğer dilerseniz mıkla üzerine nane ya da kekik gibi baharatlar ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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