Çiriş otu nedir, nasıl kullanılır? Pratik Çiriş Otu kavurması tarifi…

Yayınlanma: 16.05.2023 - 14:16

Güncelleme: 16.05.2023 - 14:26

Dağ pırasası, kirkiş otu, ya da güllük otu olarak da bilinen çiriş otu, egzama gibi cilt sorunlarına iyi gelen ve bağışıklığı güçlendiren bir bitki türüdür. Bunun yanında hoş kokusu ile bilinen sarı çiçekleri olan çiriş otu, taze kullanıldığı gibi kurutulmuş olarak da kullanılır. Yöresel yemekler salata, çorba gibi sulu yemekler, börek ve hatta çay formlarında tüketilir.

ÇİRİŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Çiriş otu, taze veya kuru olarak kullanılabilir. Çiriş otunu bu mevsimde semt pazarlarında bulabilirsiniz…



ÇAY OLARAK: Çay yapmak için, bir çay kaşığı kuru çiriş otunu bir fincana koyun ve üzerine kaynamış su ekleyin. 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

SALATALARDA: Taze yapraklarını yıkayıp salatalarınıza doğrayarak ekleyebilirsiniz.



YEMEKLERDE: Çiriş otu, sebzeler gibi sotelenerek pişirilebilir. Böreklerde kullanılabilir. Üzerine yumurta kırıp tüketilebilir. İsterseniz çiriş otunu buzlukta saklayabilirsiniz. İşte çiriş otu kavurması tarifi…

ÇİRİŞ OTU KAVURMASI

Malzemeler

Yarım kg. çiriş otu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

1 adet domates

1 tatlı kaşığı salça

1 yemek kaşığı bulgur

1 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pulbiber



Yapılışı

Öncelikle zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine soğanı yemeklik doğrayıp kavurun. Domatesi ve salçayı ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine doğradığınız çiriş otlarını ilave edin. En son bulgur ve tuzu ekleyip karıştırın. 1 çay bardağı sıcak su ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Bulgurlar yumuşayınca pul biberi karabiberi ekleyip karıştırın. Ocaktan alıp, dinlendirdikten sonra servis yapın. Afiyet olsun.



Not: Bulgur ve su eklemeden, kendi suyuyla kısık ateşte pişirilebilirsiniz…