Çıtır çıtır dokusuyla damak çatlatan enfes lezzet: Halka tatlısı tarifi

Şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biri olan halka tatlısı, sokak lezzetlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Dışı çıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla damakta iz bırakan bu lezzeti evde hazırlamak sanıldığından çok daha kolay. Üstelik birkaç basit malzeme ile misafir sofralarınıza nostaljik bir tat katabilirsiniz. Peki, çıtır çıtır dokusuyla damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz halka tatlısı tarifi...







HALKA TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı irmik

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu



HALKA TATLISI YAPILIŞI

Şeker ve suyu tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Şerbeti soğumaya bırakın.

Su, tereyağı, tuz ve irmiği bir tencerede karıştırarak kaynatın.

Kaynayan karışıma unu ekleyin ve sürekli karıştırarak toparlanan bir hamur elde edin.

Hamur ılındıktan sonra içine yumurtaları teker teker kırarak mikserle ya da spatulayla karıştırın.

Yoğun kıvamlı, sıkma torbasıyla şekil verilebilecek bir hamur elde edin.

Hamuru yıldız uçlu bir sıkma torbasına alın.

Soğuk yağın içine halka şekli vererek hamuru sıkın.

Ocağın altını açın ve yağ kızardıkça tatlılar da yavaş yavaş pişecek.

Tatlılar altın rengi alana kadar çevirerek kızartın.

Kızaran tatlıları hemen soğuk şerbetin içine atın ve birkaç dakika bekletin.

Şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Afiyet olsun!