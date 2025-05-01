Çıtır çıtır dokusuyla enfes bir kahvaltılık: Fırında yumurtalı ekmek tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 10:31

Güncelleme: 01.05.2025 - 10:31

Yumurtalı ekmek, pek çoğumuzun çocukluğundan hatırladığı nostaljik bir lezzettir. Kızartılarak hazırlanan klasik versiyonunun yanı sıra daha hafif ve pratik bir alternatif arıyorsanız, fırında yumurtalı ekmek tam size göre. Az yağlı oluşuyla sağlıklı, fırında pişmesiyle zahmetsiz ve çok yönlü malzeme seçenekleriyle de doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunar. Peki, çıtır çıtır dokusuyla enfes bir kahvaltılık olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında yumurtalı ekmek tarifi...

FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

6 dilim bayat ekmek (tercihen tost ekmeği ya da köy ekmeği)

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Kaşar peyniri rendesi (isteğe bağlı)

Maydanoz ya da dereotu (süsleme için)

FIRINDA YUMURTALI EKMEK YAPILIŞI

180 dereceye ayarlanmış fırınınızı önceden ısıtarak pişirme sürecini hızlandırın.

Bir kaseye yumurtaları kırın.

Üzerine süt, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyip çırpın.

İyice karıştığından emin olun.

Her bir ekmek dilimini yumurtalı karışıma batırın ve her iki yüzeyinin de sıvıyı emdiğinden emin olun.

Karışımın artan kısmını da üzerlerine gezdirebilirsiniz.

Yağlı kağıt serili ya da hafifçe yağlanmış fırın tepsisine ekmekleri dizin.

Dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.

Ekmekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika kadar, üstleri kızarıp peynir eriyene kadar pişirin.

Fırından çıkan yumurtalı ekmekleri sıcak servis edin.

Üzerine doğranmış maydanoz ya da dereotu ekleyerek lezzet ve görüntü açısından zenginleştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!