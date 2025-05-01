Çıtır çıtır dokusuyla enfes bir kahvaltılık: Fırında yumurtalı ekmek tarifi
Fırında yumurtalı ekmek, hem hafif yapısıyla hem de pratikliğiyle özellikle hafta sonu kahvaltılarının favorisi olabilir. Peki, çıtır çıtır dokusuyla enfes bir kahvaltılık olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında yumurtalı ekmek tarifi...
Yumurtalı ekmek, pek çoğumuzun çocukluğundan hatırladığı nostaljik bir lezzettir. Kızartılarak hazırlanan klasik versiyonunun yanı sıra daha hafif ve pratik bir alternatif arıyorsanız, fırında yumurtalı ekmek tam size göre. Az yağlı oluşuyla sağlıklı, fırında pişmesiyle zahmetsiz ve çok yönlü malzeme seçenekleriyle de doyurucu bir kahvaltı alternatifi sunar. Peki, çıtır çıtır dokusuyla enfes bir kahvaltılık olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında yumurtalı ekmek tarifi...
FIRINDA YUMURTALI EKMEK TARİFİ
Malzemeler:
6 dilim bayat ekmek (tercihen tost ekmeği ya da köy ekmeği)
3 adet yumurta
Yarım su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kaşar peyniri rendesi (isteğe bağlı)
Maydanoz ya da dereotu (süsleme için)
FIRINDA YUMURTALI EKMEK YAPILIŞI
180 dereceye ayarlanmış fırınınızı önceden ısıtarak pişirme sürecini hızlandırın.
Bir kaseye yumurtaları kırın.
Üzerine süt, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyip çırpın.
İyice karıştığından emin olun.
Her bir ekmek dilimini yumurtalı karışıma batırın ve her iki yüzeyinin de sıvıyı emdiğinden emin olun.
Karışımın artan kısmını da üzerlerine gezdirebilirsiniz.
Yağlı kağıt serili ya da hafifçe yağlanmış fırın tepsisine ekmekleri dizin.
Dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpebilirsiniz.
Ekmekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika kadar, üstleri kızarıp peynir eriyene kadar pişirin.
Fırından çıkan yumurtalı ekmekleri sıcak servis edin.
Üzerine doğranmış maydanoz ya da dereotu ekleyerek lezzet ve görüntü açısından zenginleştirebilirsiniz.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalkışanı perişan ederiz'
- Saat verildi... Kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!
- Sürpriz 'Kanal İstanbul' açıklaması!
- Kürsüden gözdağı: 'Bakalım kaç CHP'li daha...'
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Erdoğan'dan, Özel'e 'jammer' yanıtı
- 3 malzemeyle derinlemesine koltuk temizliği