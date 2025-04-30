İhtişamlı görünümüyle saray tatlısı tarifi
Yumuşacık kıvamı, kremalı lezzeti ve zarif sunumuyla Saray Tatlısı, hem pratik yapımı hem de şık görüntüsüyle sofralarınıza krallık katıyor.
Adı gibi ihtişamlı, lezzetiyle Osmanlı saray mutfağından çıkmış hissi veren bu tatlı; hem pratik hem de göz alıcı. Özel günlerde, misafir sofralarında ya da kendinizi şımartmak istediğinizde hazırlayabileceğiniz Saray Tatlısı, hem hafif hem de bol kremalı yapısıyla damaklarda iz bırakıyor.
MALZEMELER
- 1 litre süt
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket krem şanti
- 1 paket petibör bisküvi (alt taban için)
- Hindistan cevizi (süslemek için)
YAPILIŞI
Süt, un ve toz şekeri tencerede topak kalmayacak şekilde çırpın.
Orta ateşte karıştırarak koyu kıvam alana kadar pişirin.
Ocaktan aldıktan sonra vanilin ve tereyağını ekleyin, karıştırın.
Karışım ılıyınca krem şantiyi ilave edip mikserle çırpın.
Borcam tepsisine bisküvileri dizin, üzerine muhallebiyi dökün ve düzleştirin.
Üzerine bolca Hindistan cevizi serpin ve en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.
Etiketler: #Saray Tatlısı
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