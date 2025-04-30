Her yemeğe lezzet katıyor: Pratik köz biberli sos tarifi

Yayınlanma: 30.04.2025 - 14:43

Güncelleme: 30.04.2025 - 14:43

Kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar sofranızın vazgeçilmezlerinden biri olacak köz biberli sos, hem yapımı kolay hem de oldukça sağlıklı. Özellikle doğal ürünlerle hazırlanan bu sos, uzun süre dayanıklılığı sayesinde konserve olarak da saklanabiliyor.

Malzemeler

5 adet kapya biber

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı)

Tuz

HAZIRLIK

Kapya biberleri közleyin ve kabuklarını soyun.

Közlenmiş biberleri küçük küçük doğrayın veya blenderdan geçirin.

Zeytinyağı ile birlikte ezilmiş sarımsakları tavada birkaç dakika soteleyin.

Ardından biberleri ekleyin, tuzunu ayarlayın ve isteğe göre sirkeyi ilave edin.

5-6 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra kavanoza alıp soğumaya bırakın.