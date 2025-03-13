Çıtır çıtır peynirli tepsi böreği Tarifi...

Yayınlanma: 13.03.2025 - 23:19

Güncelleme: 13.03.2025 - 23:19

Fırından çıkınca nefis çıtır dokusuyla sizi mest edecek pratik ve kolay bir tepsi böreği tarifi! Özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde favoriniz olacak.

MALZEMELER

Börek İçin:

5 adet yufka

250 g beyaz peynir (veya lor peyniri)

1/2 demet maydanoz (ince doğranmış)

Sosu İçin:

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke (çıtır çıtır olması için önemli!)

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı sosun içine)

1 yemek kaşığı yoğurt

Üzeri İçin:

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Susam ve çörek otu

HAZIRLANIŞI

Beyaz peyniri çatalla ezin, maydanozu ekleyip karıştırın.

Bir kapta süt, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke ve yoğurdu çırpın.

Yağlı kağıt serili tepsiye ilk yufkayı kenarları dışarı sarkacak şekilde serin.

Üzerine hazırladığınız sostan gezdirin.

ve 3. yufkaları parçalayıp serin, her kata sostan sürün.

Peynirli harcı eşit şekilde yayın.

Kalan 2 yufkayı da parçalayıp serin, her katı soslayın.

En alttaki yufkanın dışa taşan kısımlarını içe katlayarak kapatın.

Böreği dilimleyin ve üzerine yumurta sarısı ile sıvı yağ karışımını sürün.

Susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-45 dakika altı üstü iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz 10 dakika dinlendirin, ardından servis yapın.

PÜF NOKTALARI

Sirke eklemek böreğin çıtır çıtır olmasını sağlar.

Yufkaları parçalayıp kat kat sermek, böreğin kabarmasını ve katmanlı olmasını sağlar.

Böreği dilimledikten sonra pişirmek, sosun iyice çekmesini ve lezzetli olmasını sağlar.

Fırından çıkınca üzerini örtmeyin, aksi takdirde yumuşayabilir.