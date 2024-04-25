Sıcak havalarda ferahlatacak tatlı: Adana'nın meşhur lezzeti Bici Bici tarifi...
Hava sıcaklığının yükselmeye başladığı bu dönemde serinlemek için harika bir alternatif bici bici tüketmek olabilir. Bici bici, Adana'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından satılan ve çok sevilen bir tatlıdır. Bu lezzetli tarifi evinizde kolayca hazırlayabilir ve sıcak havalarda keyifle tüketebilirsiniz. Bici bici, buz gibi dondurma ve şerbetle yapılan ferahlatıcı bir tatlıdır ve sıcak günlerde serinlemek için ideal bir seçenektir.
Bici bici tatlısı, Adana'da özellikle yaz aylarında dayanılmaz sıcaklara karşı mücadelede önemli bir rolü olan geleneksel bir tatlıdır. Bici bici tatlısı, serinletici ve ferahlatıcı bir lezzete sahiptir. Yazın sıcak günlerinde tercih edilen bu tatlı, hem yöresel bir lezzet hem de serinlik sağlayan bir atıştırmalıktır. Geleneksel Adana mutfağının sevilen tatlılarından biri olan bici biciyi evde denemek, yazın sıcak günlerinde keyifli bir tatlı molası yaşamanızı sağlayabilir. Peki, sıcaklarda serinlemenize yardımcı olacak bu tatlı nasıl yapılır? İşte Adana'nın meşhur lezzeti Bici Bici tarifi...
BİCİ BİCİ TARİFİ
Malzemeler:
Muhallebisi için:
2,5 su bardağı su
3/4 çay bardağı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
Şerbeti için:
1/2 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
1 su bardağı kırmızı meyve
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş buz
3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet büyük boy muz
BİCİ BİCİ TATLISI YAPILIŞI
Muhallebi için su ve nişastayı tencereye alın, çırpın.
Ocağa alıp orta hararetli ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Islattığınız bir borcam kaba dökün üzerini düzleyin.
Buzdolabına kaldırıp donana kadar dinlendirin.
Şerbet için tüm malzemeleri blendera alın.
Servis için muhallebiyi küçük kareler halinde dilimleyip kuplara paylaştırın.
Bolca buzu rondoda çekip kar haline getirin.
Karı kuplara paylaştırın.
Şerbeti üzerine gezdirin.
Muz dilimleri ve şerbet için kullandığınız meyveyle süsleyerek bekletmeden servis edin.
Afiyet olsun!
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