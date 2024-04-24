Akşam yemeğine 10 dakikada hazır: Pratik tavuk şnitzel tarifi!

Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:57

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:57

İşte her lokması bir lezzet şöleni sunan, çıtır çıtır dışıyla ve sulu, yumuşak içiyle mükemmel bir denge kuran enfes bir tarif: Çıtır Tavuk Şnitzel! Bu tarif, çocukların favorisi olmaya aday. Önce terbiyeli unla kaplanan tavuk, ardından yumurta ve galeta unuyla zenginleştirilip kızartılarak, tam bir çıtır lezzet şöleni sunuyor. İçindeki sulu ve yumuşak dokusuyla da her lokmada ayrı bir keyif vaat ediyor. Üstelik, hazırlanışı da son derece kolay ve hızlı. Tavuğu hazırlayıp, un, yumurta ve ekmek kırıntılarına buladıktan sonra çabucak kızaran bu muhteşem lezzeti denemek için daha fazla beklemeyin...

MALZEMELER

Kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

Un

Ekmek kırıntıları

Yumurta

Hardal

Tuz

Karabiber

Bitkisel yağ

YAPILIŞI

Tavuk göğsünü bir plastik torba veya iki parça plastik örtü arasına yerleştirin. Et tokmağı kullanarak tavuğu yaklaşık 1/4 inç kalınlığında inceltin. Tavuk göğsünü tuz ve karabiberle tatlandırın.

Üç ayrı tabakta un, çırpılmış yumurta (hardal ile tatlandırılmış) ve ekmek kırıntıları (tuz ve karabiberle tatlandırılmış) hazırlayın.

Her bir tavuk parçasını önce una, sonra yumurtaya ve en son ekmek kırıntılarına bulayın, fazla malzemeleri silkeleyerek.

Orta-yüksek ateşte bir tavada yağı ısıtın. Yağ yeterince sıcak olduğunda, tavuğu tavaya yerleştirin ve her iki tarafını da altın kahverengi olana kadar kızartın (yaklaşık 2-3 dakika her tarafı için).

Kızartılan tavuk şnitzellerini kağıt havlularla kaplı bir tabağa aktarın ve fazla yağı emmelerine izin verin.

Servis etmeden önce üzerine limon dilimleri veya isteğe bağlı olarak taze otlarla süsleyin. Afiyet olsun!