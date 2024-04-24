Çayın yanına hem pratik hem de sağlıklı bir eşlikçi: Nohut çerezi tarifi...

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2024 Çarşamba, 13:50
Çayın yanına hem pratik hem de sağlıklı bir eşlikçi: Nohut çerezi tarifi...

Nohut çerezi, sağlıklı beslenme ve atıştırmalık alternatifleri arayanların favori tercihlerinden biridir. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu atıştırmalık, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Nohut çerezleri, nohutun fırınlanması veya kavrulmasıyla elde edilen sağlıklı bir atıştırmalıktır. Protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengin olmalarıyla bilinirler. Bu özellikleri sayesinde tok tutarlar ve enerji verirler.

Çayın yanına hem pratik hem de sağlıklı bir eşlikçi: Nohut çerezi tarifi...

Nohut çerezleri, sağlıklı bir alternatif olmalarının yanı sıra çeşitli lezzetlerle de sunulabilir. Baharatlı, tuzlu veya tatlı olarak tercih edilebilirler. Ayrıca salatalarda, yoğurtla birlikte veya kuru meyvelerle karıştırılarak da tüketilebilirler. Sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için nohut çerezleri harika bir seçenektir. Hem doyurucu hem de besleyici olan bu atıştırmalık, günlük beslenme düzeninize kolayca entegre edilebilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu önemli besin maddelerini sağlayabilir. Peki, hem pratik hem sağlıklı olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte nohut çerezi tarifi...

Çayın yanına hem pratik hem de sağlıklı bir eşlikçi: Nohut çerezi tarifi...

NOHUT ÇEREZİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram nohut (haşlanmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1/2 tatlı kaşığı kekik

3 çay kaşığı pul biber

3 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

Çayın yanına hem pratik hem de sağlıklı bir eşlikçi: Nohut çerezi tarifi...

NOHUT ÇEREZİ YAPILIŞI

Derin bir kaseye nohutları ve tüm baharatları ekleyin.

Bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine nohutları alın ve 190 dereceye ayarlı fırının orta rafında arada ters yüz ederek güzelce pişirin.

Nohut çerezi hazır.

Ilık ılık ya da soğuk bir şekilde tadını çıkarabilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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