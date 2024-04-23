Hem pratik hem leziz bir Rus kurabiyesi: Prayanik kurabiye tarifi...
Rus kültürünün tatlı bir simgesi olan Pryanik, aslında Rusça'da kek anlamına gelse de daha çok kurabiye tarzında bir tatlıdır. Uzun süre tazeliğini koruması ve lezzetiyle tanınan Pryanik, Rusya'da ve dünya genelinde popülerliği olan bir atıştırmalıktır. Türkler de bu lezzeti benimsemiş ve severek tüketmektedir.
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve kartopu gibi hafif bir lezzetle ailenizle paylaşabileceğiniz bu kurabiye tarifi, ekonomik malzemelerle kolayca yapabileceğiniz bir tatlı alternatifidir. Peki, bu enfes Rus kurabiyesi nasıl yapılır? İşte Pryanik kurabiye tarifi...
PRYANIK KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
Sıvı harç için:
1 su bardağı süt
3/4 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker (tepeleme)
3 tepeleme yemek kaşığı kakao
1/2 çay bardağı sıvı yağ
4 adet kakule
3 adet karanfil
1 çay kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz tarçın
1/2 adet rendelenmiş muskat cevizi
1 adet yumurta sarısı
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
1 yemek kaşığı limon suyu
2 su bardağı un (tepeleme)
Dış kaplaması için:
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta beyazı
1 tatlı kaşığı limon suyu
PRYANIK KURABİYE YAPILIŞI
Sütü bir taşım kaynatın.
Kurabiye harcını yapacağınız derin bir kaba; şekeri ve 3/4 su bardağı unu koyun. Üzerine sıcak sütü ekleyip koyulaşana kadar karıştırın.
Kakule, karanfil, tarçın, zencefil ve muskatı bir havanda döverek birleştirin.
Eleyerek harca ekleyin.
Kakaoyu, sıvı yağı ve yumurta sarısını da harca ekleyip pürüz olana kadar karıştırın.
Karışıma kalan unun yarısını tahta bir kaşıkla yedirin.
Karbonata limon suyu ekleyip aktifleştirin ve kabartma tozuyla bitlikte harca ekleyip karıştırın.
Kalan 2 su bardağı unu kontrollü olarak ekleyin ve pürüzsüz az yapışkan bir harç olana kadar eklemeye devam edin.
Harcı, unlanmış tezgaha alın.
Üzerini biraz unla unlayıp merdane yardımı ile yarım santimetre kalınlığında açın.
Bir kesici ya da bardak yardımı ile hamuru kesin.
Kurabiyeleri fırın kağıdı serilmiş bir tepsiye alın.
Bu işleme hamur bitene kadar devam edin.
Kurabiyelere yapışan fazla unu fırça ile silkeleyin.
Kurabiyeleri 200 derecelik fanlı fırında 10 dakika pişirin ve oda sıcaklığında soğuyana kadar bekletin.
Dış kaplaması için yumurta beyazı, pudra şekeri ve limon suyunu pürüzsüz olana kadar çırpın.
Soğuyan kurabiyelerin tüm yüzeyini kaplayın ve tekrar tepsiye alın.
Bu işlemi eldiven giyip elinizle kolaylıkla yapabilirsiniz.
Kurabiyeleri oda sıcaklığında 1 gece ya da ılık fırında bir saat bekletip dışı kuruduktan sonra servis edebilirsiniz.
Kurabiyelerinizi hava almayan bir kapta haftalarca bayatlamadan saklayabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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