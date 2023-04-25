Coffex İstanbul Kahve Fuarı başlıyor!

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan COFFEX İstanbul Kahve Fuarı 4-7 Mayıs tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 15:21
Coffex İstanbul Kahve Fuarı başlıyor!
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Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan COFFEX İstanbul Kahve Fuarı 4-7 Mayıs tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Kahve profesyonelleri ve tutkunlarının her yıl merakla beklediği COFFEX, önceki yıllarda olduğu gibi fuara gelen ziyaretçilerine keyifli anlar ve sayısız etkinlik yaşatacak. 2023 yılında 5. kez düzenlenecek olan fuarda; uluslararası ve ulusal profesyonel kahve makineleri coffee shop'lar, 3. dalga kahve ve nitelikli kahve temsilcileri, kahve çekirdeği toptancıları ve üretici ülkeler, kavurmacılar, kahve kavurma makineleri, kahve öğütme firmaları, ev tipi kahve ve çay makineleri, geleneksel Türk kahvesi makineleri, kahve makinesi ihracatçı ve ithalatçıları, soğuk demlenmiş kahve ve içecekler, kahve dükkanları, kahve ve kafein yan ve destek ürün markaları, ülkeler, karton bardaklar, ambalajlar, butik çay markaları, çikolata, gurme dondurma ve tasarımcılar yer alacak.


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