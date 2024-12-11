Portekiz mutfağından gelen doyurucu lezzet: Francesinha tarifi

Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:49

Güncelleme: 11.12.2024 - 09:49

Francesinha, Portekiz mutfağının en ikonik yemeklerinden biri olup, özellikle Porto şehrinde popülerdir. Kat kat malzemeleri ve lezzetli sosuyla doyurucu ve benzersiz bir deneyim sunar. Peki, Porto şehrinden gelen bu doyurucu lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Francesinha tarifi...

FRANCESINHA TARİFİ

Malzemeler:

4 dilim beyaz ekmek (tost ekmeği türünde)

4 dilim jambon

4 dilim füme et

2 sosis (uzunlamasına kesilmiş)

4 dilim eriyen peynir (tercihen kaşar veya gouda)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı et suyu

1 çay bardağı bira

2 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı sos (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

FRANCESINHA YAPILIŞI

Küçük bir tencerede tereyağını eritin, un ekleyip hafifçe kavurun.

Domates salçasını, et suyunu, birayı ve acı sosu ekleyerek sürekli karıştırın.

Sos koyulaşana kadar kısık ateşte pişirin ve tuz ile karabiber ekleyin.

Hazırlanan sosu kenara alın.

Tost ekmeklerini tereyağı ve zeytinyağı karışımıyla hafifçe kızartın.

Ekmeğin üzerine bir dilim jambon, bir dilim füme et ve uzunlamasına kesilmiş sosis dilimlerini yerleştirin.

Üstüne bir dilim peynir koyup ikinci dilim ekmekle kapatın.

Aynı işlemi diğer ekmekler için de tekrarlayın.

Hazırlanan sandviçlerin üzerini kalan peynir dilimleriyle tamamen kaplayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında peynir eriyene kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak sandviçlerin üzerine hazırladığınız sosu bolca dökün.

Yanında patates kızartması ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!