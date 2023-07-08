Soğuk Türk Kahvesi nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tarifi…

Yayınlanma: 08.07.2023 - 09:57

Güncelleme: 08.07.2023 - 09:57

Türk kahvesi; kendine has pişirme tekniği, bol köpüğü ve enfes kokusu ile iştah kabartan geleneksel bir içeceğimizdir. Soğuk Türk kahvesinin yapımı klasik Türk kahvesi kadar kolaydır. Soğuk Türk kahvenizi evde birkaç malzeme ile çok kısa bir sürede kendiniz hazırlayabilirsiniz…

SOĞUK TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Malzemeler



1 tatlı kaşığı Türk kahvesi



1 tatlı kaşığı kakao



1.5 su bardağı soğuk süt



Buz küpleri



Tatlandırmak isterseniz bal, hurma veya toz şeker...





Yapılışı



Öncelikle Türk kahvesini klasik pişirme tekniği ile pişirin. Karıştırması kolay geniş bir kaba alın. Sonrasında soğuk süt ve kakaoyu ekleyip karıştırın. En son buzu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra servis edeceğiniz bardağa alın. Afiyet olsun.

SOĞUK KAHVE HAZIRLAMANIN PÜF NOKTALARI!

Kahvenizi, sütlü, kremalı veya farklı bir aroma ile yapabilirsiniz. Öncelikli olarak yapmanız gereken şey kahvenizi pişirmek veya demlemektir.



Soğuk kahve hazırlarken malzemelerde ölçüye dikkat etmelisiniz. Örneğin 1tatlı kaşığı kahveye 1 su bardağı süt eklemelisiniz.



Beslenmenize dikkat ediyorsanız doğal malzemeleri kullanabilirsiniz. Hurma veya bal gibi…



Soğuk Türk kahvesini süt veya başka bir aroma eklemeden, sade olarakta tüketebilirsiniz.

