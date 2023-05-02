İçinizi ferahlatacak klasik ev yapımı limonata tarifi…

Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:57

Güncelleme: 02.05.2023 - 14:57

Sıcak havalarda ve özellikle yaz mevsiminde tükettiğimiz, içimizi ferahlatan limonata günümüzde farklı meyveler ve farklı lezzetlerle de birleştiriliyor. Limonataya taze sıkılmış portakal suyu, vişne suyu, karpuz, çilek gibi meyveler ve taze fesleğen, reyhan, nane gibi otlar ekleyerek farklı lezzette aromalar yakalayabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla klasik ev yapımı limonata tarifi…

LİMONATA

Malzemeler

8-10 adet limon

2 su bardağı toz şeker

(şeker oranını azaltıp veya çoğaltabiliriniz)

1 litre su

Yarım demet taze nane

Dilediğiz kadar buz

Yapılışı

Limonların dört tanesinin kabuklarını rendeleyin. Rendelenmiş limonların suyunu sıkın. Kalan 6 limonu da küp küp doğrayın. Bütün malzemeyi karıştırıp üzerine şekeri ilave edin. Nanenin de yapraklarını ayıklayıp limonlara ekleyin. (Naneyi limonun içine karıştırmak istemezseniz, sadece servis esnasında kullanabilirsiniz.) Karışımı şeker tamamen eriyene kadar elinizle uzun uzun yoğurun veya ezin. İnce delikli tel bir süzgeçten geçirdiğiniz limonata özüne 1 litre soğuk su ekleyin. Buzdolabında soğuttuktan sonra buz eklenmiş bardaklarda servis edin. Afiyet olsun.

LİMONATA YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Limonata yapmak için limonların sadece suyu yetmez, kabuklarını da kullanmalısınız. Limon kabuklarını beyaz kısımlarını almadan rendeleyin. Beyaz kısmı limonataya acılık verir.

Limon kabuklarına ayrıca ufak parçalar halinde doğranmış limon dilimleri de ilave edin.

Limon parçalarını ve kabuklarını şekerle uzun uzun ezin. Ezdikçe kabuklar ve meyveler sulanıp, kokusunu ve lezzetini şekere verecek. Böylece limonatanızın aroması artacak.

Eğer limonataya nane ekleyecekseniz, naneyi de bu karışıma ilave edip şekerle birlikte ezin.

Limonatanızın lezzeti kadar görüntüsü de önemli. Rengi berrak, tanecikler olmayan bir limonata için hazırladığınız karışımı ince delikli bir süzgeçten geçirin.

Son olarak limonatanızı mutlaka buzla veya soğuk olarak servis edin.