Cottage Pie: Geleneksel bir İngiliz yemeği
Cottage pie, İngiliz mutfağının köklü ve lezzetli tatlarından biridir. İngilizler arasında oldukça popüler olan bu yemek, sıcacık bir ev yemeği atmosferi sunar. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz geleneksel cottage pie tarifi...
Cottage pie, ev yapımı lezzetler arayan herkes için idealdir ve İngiliz mutfağının enfes lezzetlerinden birini sunar.
Malzemeler
- Patates Püresi için:
- 6 büyük boy patates
- 1/4 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber
Et Harcı için:
- 500 gram kıyma (dana veya kuzu)
- 1 adet büyük boy soğan, doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 1 adet havuç, rendelenmiş
- 1 su bardağı bezelye (isteğe bağlı)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı et suyu veya su
- Tuz, karabiber
- Birkaç dal taze kekik veya kuru kekik
Yapılışı
Patatesleri soyun, küçük parçalara kesin ve tuzlu kaynar suda yumuşayana kadar haşlayın.
Haşlanmış patatesleri süzün ve bir karıştırma kabına alın. Üzerine tereyağı, süt, tuz ve karabiber ekleyerek pürüzsüz bir püre elde edene kadar ezin. Kenara alın.
Bir tavada kıymayı kavurun. Kıyma suyunu bırakıp çekene kadar pişirin.
Soğan ve sarımsağı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.
Rendelenmiş havucu ve bezelyeleri (varsa) ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.
Domates salçasını ekleyin ve karıştırın. Ardından et suyunu veya suyu ilave edin.
Tuz, karabiber ve taze veya kuru kekikle tatlandırın. Kısık ateşte pişirin.
Fırın kabına et karışımını yayın ve üzerine patates püresini düzgün bir şekilde yayın.
Önceden ısıtılmış 200°C fırında üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin, dilimleyerek servis yapın.
Servis Önerisi:
Cottage pie sıcak servis edilir ve yanında taze yeşillikler veya marine edilmiş sebzelerle servis edilerek tamamlanabilir.
Bu basit ve lezzetli cottage pie tarifiyle, İngiliz mutfağının sıcacık ve doyurucu lezzetlerini evinize taşıyabilirsiniz. Afiyet olsun!
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