Crumble nedir, nasıl yapılır? Elmalı crumble tarifi…

Yayınlanma: 06.06.2023 - 08:13

Güncelleme: 06.06.2023 - 08:14

İkinci Dünya Savaşı sırasında, kıtlık nedeniyle ortaya çıkan crumble, yıllar içinde dünyaya yayılmıştır. Ana malzemesi hamur ve meyvelerdir. Yeterli miktarda un, tereyağı ve şeker bulamayan halk, az malzemeyle hamur yapmaya başlamıştır. Hazırlamış oldukları hamurları, küçük küçük koparıp, malzemenin üzerine serperek turta tadını yakalamayı amaçlamışlardır. En sevilen versiyonu ise elma ile yapılandır. Crumble tarifinizde elma dışında çeşitli meyveler tercih edebilirsiniz. Böğürtlen, şeftali, erik, vişne gibi meyveler kullanabilir üzerini de kuruyemiş veya yulafla tatlandırabilirsiniz. Günümüzde farklı olarak dondurma ve krema gibi alternatiflerle de sunulabiliyor. İşte; en sevilen haliyle elmalı crumble tarifi…

ELMALI CRUMBLE

Malzemeler

Elmalı karışım için

5 adet elma

1 limonun suyu

1 çay bardağı esmer şeker veya toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın



Hamur (crumble) için

125 gr küp küp doğranmış tereyağı

1.5 su bardağı un

Yarım su bardağı toz şeker



Üzeri için

2 yemek kaşığı pudra şekeri



Yapılışı



Elmaları soyup küp veya yarım ay şeklinde doğrayın. Tavaya alarak üzerine şeker ve tarçını ekleyip kavurun. Şeker ölçüsünü damak tadınıza artırabilir yada azaltabilirsiniz. Hamur için un şeker ve tereyağı ile yoğurup, buzdolabında dinlendirelim. Hamuru küçük küçük koparabilmek için, soğuk ve sert olmalı. Kavrulan elmayı fırın kabına alalım. Üzerine gelişi güzel elinizle kopararak, küçük hamur parçacıklarını yayın. Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin. İlk sıcaklığı geçince üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PÜF NOKTASI

Hamur için kullanılan tereyağının soğuk ve küçük küpler halinde kesilmiş olması önemli.

Hamurun yoğurulduktan sonra, parçalara bölebilmek için buzdolabında dinlendirilmesi önemli.

Küp küp kestiğiniz elmaları kararmaması için taze sıkılmış limon suyuyla ovabilirsiniz.

Fırından çıkardığınız tatlıları, dondurma eşliğinde servis edebilirsiniz.

Elmaları kavururken ceviz, fındık, kuru üzüm, yulaf gibi ürünlerde kullanabilirsiniz.





