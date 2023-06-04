Donut hakkında ilginç bilgiler! Püf noktalarıyla çikolatalı donut tarifi...

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:22

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:22

Tahminlere göre donut; 19. yüzyılın ortalarında ABD’ye göç eden Hollandalı göçmenler sayesinde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Donut ismi, ‘yağda kızartılmış hamur halkası’ sözcüğünden alınmıştır. İngilizce dogh ‘hamur’, nut ‘fındık’ anlamında kullanılır.

DONUT HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Ulusal Donut Günü, başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde, Haziran ayının ilk Cuma günü kutlanır. Amerika'da yer alan birçok donut mağazası, ürünlerini bu günde ücretsiz olarak dağıtır.



Donut, Amerika'da her yıl, yaklaşık 10 milyardan fazla üretilir.

Kanada, düşük nüfusu sayesinde, kişi başına en çok donut düşen ülke olarak rekora sahiptir.

Donut dükkanları genelde 24 saat açıktır. Donutlar, 1940'lı yıllardan itibaren Amerikan polislerinin vazgeçilmezi olarak bilinir.

Krispy Kreme, ilk ulusal zincirdir ve ilk şubesini 13 Temmuz 1937'de açmıştır. Krispy Kreme'nin 32 ülkede 1400'ün üstünde mağazası vardır.

Dünyanın en büyük donutu, 2017 yılında Krispy Kreme tarafından yapılmış ve 1685 dolara satılmıştır. Şampanya jölesi ile doldurulan bu donutun üzerinde 24 karat altın yaprak, beyaz çikolatadan yapılmış ve altın tozu serpilmiş çiçekler ve yenilebilir elmaslar bulunmaktadır.

En büyük donut kutusu, 135 kg ağırlığındaki Krispy Kreme kutusudur. 2009 yılında Kuveyt'te yapılan bu kutu, 2700 parça donut ile doldurulmuştur.

PÜF NOKTALARIYLA EV YAPIMI ÇİKOLATALI DONUT TARİFİ…

Amerikan polisiye film ve dizilerinin vazgeçilmez lezzeti, donut’u evde rahatlıkla yapabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla donut tarifi…

İKİ ÇEŞİT PİŞİRME TEKNİĞİ VARDIR!

Fırında veya kızgın yağda. Her iki pişirme şeklinde de hamur mayalanır, hamur kesilir. Fırında olacaksa kalıplara yerleştirilir ve pişirilir. Yağda pişirecekseniz termal bir termometreye ihtiyaç duyacaksınız. Çünkü Yağı 190 dereceye kadar ısıtıp bu ısıda sabit tutmalısınız. Fritözünüz varsa işiniz daha kolay olacaktır.

HAMUR KIVAMI ÇOK ÖNEMLİ!

Hamur, ne çok yumuşak, çok sert olmalı. Bizim tabirimizle, kulak memesi kıvamında olmalı. Kullanılacak malzemeler oda ısısında olmalı.

DONUT KALIBINIZ YOKSA!

Donut kesmek için özel kalıplar mevcut. Eğer donut kalıbınız yoksa su bardağı ile kesebilirsiniz. Ortasındaki deliği ise şişe kapağı ile açabilirsiniz.

SÜSLEMEYE DİKKAT!

Donutları birçok malzeme ile süsleyebilirsiniz. En basit haliyle şeker ve tarçını karıştırıp kızarttıktan sonra bu karışıma bulayıp tüketebilirsiniz. Çikolata eritip gıda boyaları ile farklı renkler yakalayabilirsiniz. Pudra şekeri ve suyu karıştırıp basit bir glazing yapabilirsiniz. Beyaz çikolata eritebilirsiniz. Üstünü süslemek için çikolata parçacıkları kullanabilirsiniz.

ÇİKOLATALI DONUT TARİFİ…

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 paket kuru maya

2 yumurta

8 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

Kızartmak için yağ



Sosu için

250 gr sütlü çikolata





Yapılışı



Öncelikle sütü bir kapta ılıtın. Derin bir kapta maya ile birleştirin. Mayanın aktifleşmesi için karıştırın, karışım köpüklü olana kadar bekleyin. Maya karışımına yumurta, tereyağı, şeker ve tuzu ve unun yarısını ekleyin. Mikser yardımıyla homojen olana kadar karıştırın. Kalan 2 bardak unuda ekleyip karıştırın. Hamur cıvık olduysa 2 yemek kaşığı un ekleyin. Hamuru un serptiğiniz tezgaha alın. İyice yoğurun. Büyük bir kabı az miktarda bir yağ ile yağlayın. Hamuru kaseye aktarın ve üzerini streç film ile kapatın. Hamur iki katına ulaşana kadar oda sıcaklığında mayalayın. Mayalanan hamuru tekrar unlanmış tezgaha alın. 2 cm kalınlığında açın. Yuvarlak kalıplarla, su bardağıyla veya donut kalıbınız varsa kalıbınızla hamurunu kesin. Çapı yaklaşık 7,5 cm olacak. Kestiğiniz hamurları çıkarın. Ortasını delin. Şekil verme aşamasında artan hamurlar olacak. Parçaları birleştirip, tekrar yoğurup, donut yapabilirisiniz. Donutları, fırın tepsisine aralarında ki mesafeyi koruyarak yerleştirin. Mutfak havlusuyla örtün oda ısısında bekletin. Diğer tarafta donutlar kabarmadan yaklaşık 15 dakika önce, yağı orta ateşte çelik tabanlı bir tencereye koyun ve 190 dereceye ısıtın. Donutları kızgın yağda önlü arkalı altın rengi oluncaya kadar kızartıp, kağıt havlu üzerine alın. Benmari usülü eritilmiş çikolata sosuna batırıp isteğinize göre şekerlemelerle süsleyin. Afiyet olsun.