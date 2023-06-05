Buzlu mu, soğuk demlenmiş kahve mi? İkisi arasındaki fark nedir?

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:03

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:17

Soğuk kahve, kahvenin farklı yöntemler kullanılarak soğutulması ile elde edilen çeşididir. Soğuk kahve ilk kez 1800’lü yıllarda Cezayir’de yapılmış olduğu söylenmiş olup, soğuk demleme yönteminden faydalanılmıştır. Zaman içerisinde farklı ülkelere de yayılarak soğuk kahve tarifi değişik şekillerde uygulanmaya başlanmıştır.

COLD BREW VE ICED COFFEE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Soğuk kahve, soğuk demleme ve buzlu kahve olarak ikiye ayrılır. Buzlu kahve, sıcak yöntemlerle demlenen kahvelerin buz ve soğuk su ya da süt yardımıyla soğutulması ile elde edilir. Soğuk demlemede ise kahve doğrudan soğuk su ile demlenir. Demlenme süresi, kullanılan kahvenin çeşidi ve çekiminin iriliğine göre 12 ile 24 saat arasında değişiklik gösterir..

COLD BREW NEDEN DAHA PAHALI?

Birkaç dakika içinde bardağa giren sıcak kahvenin aksine, cold brew demlemek daha fazla zaman, emek ve ön hazırlık gerektiriyor. Cold Brew, hazırlamak için gereken uzunca zaman, işgal ettiği alan, kullanılan kahve miktarının nispeten fazla olması gibi sebeplerle sıradan kahvelere oranla işletmeler için daha maliyetli dolayısıyla daha pahalıdır.

SOĞUK KAHVE ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Kahvenin farklı şekillerde demlenmesi ve değişik aromalarla birleştirilmesi ile elde edilen pek çok soğuk kahve çeşidi bulunuyor. Aralarındaki farkları öğrenerek damak tadınıza uyan soğuk kahveleri keşfedebilirsiniz.



Iced Latte: İtalya kökenli soğuk kahveler arasında yer alır. Orijinalinde espresso kullanılmakta olup yüksek basınçlı profesyonel bir espresso makinesi kullanabileceğiniz gibi İtalyanların en çok tercih ettiği kahve demleme yöntemlerinden biri olan moka pottan da faydalanabilirsiniz.



Iced Americano: Sert ve asidik kahvelerden hoşlananlara hitap eden bir soğuk kahve çeşididir. Espressonun soğuk su ve buzla karıştırılmasıyla elde edilir. Kahvenizin sertliğini etkileyen en önemli unsur demleme yöntemidir.

Frappe: Yunanistan’da icat edilen bir soğuk kahve çeşididir. Su, granül kahve, buz kullanılarak hazırlanır. İsteğe göre şeker de eklenebilir. Su, kahve ve şeker bir karıştırıcı yardımıyla çırpılarak mümkün oldukça fazla köpük elde edilir. Karışımın üzerine süt ilave ederek frappe hazırlanır. Iced Mocha, Iced Latte ile benzer bir içeriğe sahiptir. Aralarındaki fark Iced Mocha'da bulunan kakao ya da çikolata sosudur.



Frappuccino: Kahvenin su, süt ve buz ile buluşmasıyla elde edilen bir soğuk kahvedir. En önemli nokta iyice karıştırılmasıdır.



Espresso: Soğuk süt ve buz tanecikleriyle soğutulduktan sonra servis edilir.

EVDE SOĞUK KAHVE NASIL YAPILIR?

Kahvenizi soğuk su ile demleyebilir ve en az 12 saat beklettikten sonra elde ettiğiniz kahveyi direkt içebileceğiniz gibi süt ya da aromalarla lezzetlendirebilirsiniz.



Espresso makinesi, moka pot, filtre gibi yöntemlerle kahvenizi sıcak olarak demledikten sonra yarım saat bekleyip kahvenizin ılınmasını sağlayabilirsiniz. Soğuk süt ve buzun yanı sıra krema ya da aromalar kullanarak istediğiniz lezzeti elde edebilirsiniz.



Espresso gibi sert içimli bir kahve hazırladıktan sonra buz kaplarına doldurarak dondurabilir ve süt, su, krema, krem şanti gibi malzemelerin içerisine buz kalıplarını ekleyip shaker ile çekerek muhteşem lezzetler hazırlayabilirsiniz.

SOĞUK KAHVE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Evde soğuk kahve yapımı esnasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kullanılan çekirdeğin kalitesidir. Kaliteli çekirdekten elde edilen taze bir kahve ile soğuk kahveniz daha lezzetli olur.



Soğuk kahve yapımında kullanıldığınız su son derece önemlidir. Kullanılan su kahvenizin tadını doğrudan etkileyebilir. Klor oranı yüksek çeşme sularından uzak durmanızda ve doğal kaynak suyu ya da filtrelenmiş su kullanmanızda fayda vardır.



Soğuk kahvelerinizi fındık, çikolata, vanilya gibi buzlu kahve yapımında en çok kullanılan aromalarla zenginleştirebilirsiniz.



Daha hafif sütlü soğuk kahveler yapmak için yağı azaltılmış sütlerin yanı sıra soya sütü, badem sütü veya hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz.