Damak çatlatan enfes lezzet: Ağlayan pasta tarifi...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:55

Güncelleme: 24.06.2024 - 12:55

Ağlayan pasta tarifi, bol çikolatalı ve hazırlaması pratik olan bir lezzet sunuyor. Bu tatlı, çikolata sevenler için ideal bir seçenek olup, herkesin kolayca yapabileceği bir tarif olarak dikkat çekiyor. Göz alıcı görüntüsü ve yoğun çikolata tadıyla sofralarınıza lezzet katacak bu tarif, tatlı kaçamaklarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Peki, damak çatlatan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte ağlayan pasta tarifi...

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeler:

Kek hamuru için:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

Keki ıslatmak için:

1,5 su bardağı soğuk süt

Ara kısmı için:

2 paket krem şanti

1,5 su bardağı soğuk süt

Üst kısmı için:

1 paket çikolata sosu

1,5 su bardağı süt

40 gram bitter çikolata (ya da sütlü çikolata)

AĞLAYAN PASTA YAPILIŞI

Önce kek hamurunu hazırlayın.

Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın.

Sütü ve yağı ilave edin, kakaoyu ilave edin.

Unu ve kabartma tozunu ekleyin.

Büyük boy yada orta boy borcamın altını yağlayıp harcı dökün.

170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.

Bir kürdan yardımıyla içini kontrol edin.

Pastaya kürdanı batırın, yapışmıyorsa pişmiştir.

İlk sıcaklığı çıkan pastaya kürdanla delikler açın.

Soğuk sütü üzerine gezdirin.

Krem şantiyi iyice çırpın, kıvam alana kadar çırpın.

Tamamen soğumuş pastanın üzerine eşit yayın, pastayı dolaba kaldırın.

Çikolata sosunu paketin üzerinde ki yazılı şekliyle hazırlayın, kıvam alınca ocağı kapatın.

İçine çikolatayı ilave edip eriyinceye kadar karıştırın.

Sosu soğumaya alın.

Tam soğuyan sosu eşit olarak pastanın üzerine dökün.

Çilek ve Antep fıstığı ile süsleyin.

Ağlayan pastayı dolapta 4-5 saat dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun!