Lokanta usülü enfes lezzet: Mercimek çorbası tarifi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 20:11

Güncelleme: 22.06.2024 - 20:11

Mercimek çorbası, Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biridir. Sağlıklı ve doyurucu olmasının yanı sıra, kolay hazırlanışıyla da öne çıkar. Mercimeğin kırmızı, yeşil veya sarı çeşitlerinden yapılan bu çorba, içine eklenen sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilir. İşte, Mercimek çorbası tarifi...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 adet havuç

Yarım yemek kaşığı biber ya da domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

2 litre sıcak su

5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılış