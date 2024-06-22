Lokanta usülü enfes lezzet: Mercimek çorbası tarifi

Yemeklerin vazgeçilmezi, bol malzemeli ve lezzet dolu bir mercimek çorbası tarifiyle sofralarınızı şenlendirin! İşte, Mercimek çorbası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2024 - 20:11
Lokanta usülü enfes lezzet: Mercimek çorbası tarifi
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Mercimek çorbası, Türk mutfağının en sevilen çorbalarından biridir. Sağlıklı ve doyurucu olmasının yanı sıra, kolay hazırlanışıyla da öne çıkar. Mercimeğin kırmızı, yeşil veya sarı çeşitlerinden yapılan bu çorba, içine eklenen sebzeler ve baharatlarla zenginleştirilir. İşte, Mercimek çorbası tarifi...

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet havuç
  • Yarım yemek kaşığı biber ya da  domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • 2 litre sıcak su
  • 5 yemek kaşığı sıvı yağ

Sosu için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılış

  1. Kırmızı mercimek çorbası için sıvı yağı tencereye alınarak yemeklik doğranan soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavrulur.
  2. Daha sonra un ilave edilerek kısık ateşte kavurmaya devam edilir.
  3. Salça kullanılacak ise salça ilave edilir, kavrulduktan sonra küp küp doğranmış havuç ve iyice yıkanıp suyu süzülen mercimekler ilave edilir.
  4. Üzerine su eklenerek karıştırılır ve tencerenin kapağı kapatılır. Çorbamız kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra mercimekler ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırılarak kısık ateşte pişirilir.
  5. Çorba piştikten sonra el blenderı ile güzelce ezilir. Eğer blenderiniz yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz.
  6. Karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak kimyon eklenir ve karıştırılır. 5 dakika daha pişirilerek ocaktan alınır.
  7. Kıvamı koyu gelirse size, bir miktar su ilave edilerek bir taşım kaynatılır.
  8. Bu arada küçük bir tavaya iki yemek kaşığı tereyağı alınır, kızdırılır ve bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber eklenerek ocaktan alınır.
  9. Mercimek çorbası servis kasesine alındıktan sonra üzerine kırmızı biberli sos gezdirilir ve bir dilim limon ile servis edilir.

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