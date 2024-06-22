Çikolata severlerin favorisi: Sufle tarifi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 23:25

Güncelleme: 22.06.2024 - 23:25

Sufle, tatlı severlerin vazgeçilmezi olan, dışı kıtır içi ise pürüzsüz ve akışkan bir lezzet sunan bir tatlıdır. Özellikle çikolata sufle, herkesin favorisi olup, yemek sonrası veya özel günlerde misafirlerinize şık bir sunum yapmanın en lezzetli yolu olarak bilinir. İşte, her lokmasıyla damakları şenlendirecek enfes çikolata sufle tarifi...

SUFLE TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

8 tepeleme yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Bitter çikolata ya da damla çikolata

Pudra Şekeri

Yapılış