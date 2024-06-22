Çikolata severlerin favorisi: Sufle tarifi
Yumuşacık kekin içinden sıcacık çikolata fışkırıyor! İşte, her lokmasıyla damakları şenlendirecek enfes çikolata sufle tarifi...
Sufle, tatlı severlerin vazgeçilmezi olan, dışı kıtır içi ise pürüzsüz ve akışkan bir lezzet sunan bir tatlıdır. Özellikle çikolata sufle, herkesin favorisi olup, yemek sonrası veya özel günlerde misafirlerinize şık bir sunum yapmanın en lezzetli yolu olarak bilinir. İşte, her lokmasıyla damakları şenlendirecek enfes çikolata sufle tarifi...
SUFLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı şeker
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı süt
- 8 tepeleme yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- Bitter çikolata ya da damla çikolata
- Pudra Şekeri
Yapılış
- İlk önce genişçe bir tencerede suyumuzu kaynamaya bırakalım. Suyun yüksekliğini ayarlamak için sufle kaplarınızı tencereye yerleştirip kontrol edebilirsiniz.
- Kek hamuru için uygun bir kapta şeker ve yumurtayı güzelce köpürene kadar güzelce çırpalım.
- Sıvı yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozu ilave edip çırpmaya devam edelim. Kek hamurumu hazır.
- Isıya dayanıklı kaplarımıza kek harcını paylaştıralım. Kapların yarısını hafif geçene kadar doldurmanız yeterli.
- Herbir kaseye çikolatalarımızı yerleştirelim. Kalan bayram çikolatalarını da kullanabilirsiniz, bitter seçmezseniz sütlü çikolata ile karıştırabilirsiniz.
- Kaynattığımız su dolu tencereye kaplarımızı yerleştirip tencerenin kapağını kapatalım.
- Tencerenin kapağını açmadan 10 dakika pişirelim. Bu süre kaselerin boyutuna göre değişebilir eğer kahve fincanı kullanıyorsanız daha erken keklerinizi alabilirsiniz. Keklerin üzeri hafif çatladığında kontrol etmenizi öneririm.
- Tencerede suflelerimiz servise hazır, üzerine pudra şekeri serperek sıcak sıcak servis edelim. Afiyet olsun.
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